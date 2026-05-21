A metros de ViaViva, abrió un ‘nuevo paseo’ en un histórico predio frente a los Lagos de Palermo

En esta noticia El crecimiento de Canning

El boom del pádel sigue empujando inversiones en la Argentina y ahora tendrá uno de sus proyectos más grandes en el sur del conurbano bonaerense. Pride Developer invertirá u$s 5 millones para desarrollar el primer Bela Padel Center del país dentro de Pride Canning, el emprendimiento que se levanta sobre la ruta 58. El complejo abrirá en mayo de 2027 y tendrá nueve canchas techadas, microestadio, gimnasio y áreas gastronómicas.

“Siempre soñé con hacer algo así en la Argentina, pero no quería que fuera un proyecto más. Hoy siento que encontramos la forma de llevarlo adelante y eso es lo que le da sentido a este paso”, aseguró Fernando Belasteguín, jugador profesional de pádel y creador del proyecto, a El Cronista.

La obra demandará alrededor de 12 meses y ocupará una superficie de 7000 metros cuadrados. Además de las canchas, el proyecto contará con pro shop, salas de usos múltiples, sectores de precalentamiento, vestuarios y un SportClub, que operará dentro del predio.

Actualmente existen más de 77.000 canchas de pádel en el mundo y la Argentina se mantiene entre los mercados más desarrollados, con más de 7000 distribuidas en todo el país.

Belasteguín, nacido en Pehuajó, fue número uno del mundo durante 16 años consecutivos y ganó más de 230 títulos a lo largo de su carrera. En los últimos años empezó a desarrollar su cadena de clubes en Europa, que hoy ya tiene sedes en Alicante y Barcelona. Ahora, la marca prepara su desembarco en América latina y analiza futuras aperturas en plazas como la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba .

El crecimiento de Canning

La apuesta llega en un momento de fuerte expansión para Canning, uno de los corredores que más creció en los últimos años en el Gran Buenos Aires. El avance de barrios privados, centros comerciales y nuevos proyectos residenciales transformó a la zona en uno de los principales polos de inversión del sur del conurbano.

En ese proceso, Pride Canning se extiende sobre 185 hectáreas y demandará una inversión superior a los u$s 100 millones. Según los planes de la compañía, la última etapa del proyecto estará terminada entre fines de 2028 y comienzos de 2029.

El desarrollo cuenta con 750 lotes y el 90% tiene salida al agua. Además, incluye un club house de 3500 metros cuadrados y un paseo comercial con 14.200 m2 de locales, 10.500 m2 de oficinas y un hotel de 4500 m2.

El proyecto comenzó en 2021 y ya inició la entrega de los primeros terrenos.

En los últimos meses también se sumó a la zona Grupo Portland, que avanza con Distrito Canning, un emprendimiento de usos mixtos sobre un predio de 70 hectáreas donde anteriormente funcionaba un campo de golf de 18 hoyos.

El proyecto demandará una inversión superior a los u$s 100 millones y buscará desarrollar una nueva centralidad en el corredor sur. El plan incluye viviendas, oficinas, espacios comerciales, propuestas gastronómicas, servicios médicos e instituciones educativas dentro de un mismo predio.

La primera etapa contempla más de 300 unidades residenciales, edificios corporativos y un paseo comercial sobre la ruta 58. Además, el proyecto ya tiene acuerdos con marcas como Jumbo, Kansas, Santander y el Sanatorio Otamendi.

Las obras de infraestructura ya están en marcha y las primeras entregas se proyectan para los próximos 30 meses. En la etapa inicial, las unidades residenciales salen al mercado con valores desde u$s 120.000.