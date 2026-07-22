El Programa de Vales de Elección de Vivienda brinda ayuda para pagar la totalidad o parte del alquiler.

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado nuevas ayudas al alquiler dirigidas a personas solas mayores de 55 años y familias monoparentales. Esta iniciativa persigue el objetivo de prevenir la exclusión residencial. El plan contempla montos mensuales y requisitos claros para acceder.

Según EFE, “El Ayuntamiento de Barcelona lanza esta semana una convocatoria de ayudas al alquiler extraordinaria pensada para ayudar a las familias monoparentales y a las personas mayores de 55 años que viven solas que demuestren que destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler de su vivienda”.

La ayuda tiene como propósito cubrir parcialmente el alquiler en situaciones de ingresos limitados. El objetivo es garantizar el acceso a la vivienda en la ciudad. La convocatoria establece condiciones específicas para aquellos que viven solos o que cuentan con un único miembro en la unidad familiar.

Confirmado: jóvenes, mayores de 65 y familias vulnerables podrán acceder a una ayuda para pagar el alquiler desde el 4 de noviembre. Fuente: Shutterstock

Cuánto se recibe por la ayuda al alquiler en Barcelona y por cuánto tiempo

El programa municipal establece montos máximos y un periodo determinado. El beneficio se calcula sobre el alquiler mensual y los ingresos individuales de cada persona beneficiaria.

La agencia EFE comunicó que “La prestación cubrirá la fracción del alquiler que supere el 30% de los ingresos hasta un limite de 400 euros mensuales durante un plazo de 12 meses y está restringida a alquileres que no sobrepasen los 1100 euros mensuales”.

El Ayuntamiento persigue detener la pérdida de vivienda en familias en situación de vulnerabilidad. El alcalde subrayó la relevancia de esta iniciativa pública. “Implementamos una nueva asistencia, precisamente para auxiliar a quienes corren el riesgo de perder su hogar”, afirmó Jaume Collboni.

La ayuda cubrirá hasta el 50% del alquiler durante todo el año 2025, con límites según el tipo de vivienda.(Fuente: Shutterstock)

Condiciones económicas para las ayudas al alquiler en Barcelona

La convocatoria establece condiciones económicas estrictas. Su propósito es priorizar a aquellos que enfrentan exclusión residencial. Los ingresos de cada unidad familiar son determinantes para el acceso al programa.

El requisito fundamental estipula que “los ingresos ponderados de la unidad de convivencia no superen el equivalente a dos veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) en el caso de las personas que habitan solas”.

Para las unidades familiares, el límite varía según el número de integrantes. Adicionalmente, existen criterios específicos para situaciones de discapacidad o dependencia. La convocatoria excluye los atrasos, garajes y trasteros en el cálculo del alquiler.

Ayudas al alquiler: presupuesto y a quién beneficia el plan

El programa municipal dispone de recursos específicos. La ciudad procura fortalecer la protección contra la exclusión residencial. Las ayudas se suman a otros programas existentes.

EFE señaló que la convocatoria está “dotada con 6 millones de euros” y complementa subsidios del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, que asignó 6,89 millones en 2025 para situaciones de urgencia social.

El alcalde caracterizó la medida como un “escudo social” y recordó que la ciudad destina un millón de euros semanalmente en residencias y ayudas para 3000 personas en riesgo de exclusión residencial.