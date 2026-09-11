Crédito hipotecario: más de 13.000 personas accedieron a un préstamo, pero el mercado se enfría, ¿por qué?
Entre enero y julio se registraron 13.329 nuevas operaciones, un 47% menos que en el mismo período del año pasado. Mientras bancos, provincias y el Gobierno buscan impulsar el financiamiento, especialistas advierten que persisten problemas estructurales que limitan el acceso a la vivienda.
Argentina prepara una nueva industria exportadora con proyectos de cobre por miles de millones de dólares. Hay una alternativa para invertir desde el mercado local y apostar por las empresas que pueden quedarse con una parte del negocio.