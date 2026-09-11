El cobre puede ser el próximo boom exportador: qué acciones y Cedear permiten invertir en Argentina
Argentina prepara una nueva industria exportadora con proyectos de cobre por miles de millones de dólares. Hay una alternativa para invertir desde el mercado local y apostar por las empresas que pueden quedarse con una parte del negocio.
Argentina prepara una nueva industria exportadora con proyectos de cobre por miles de millones de dólares. Hay una alternativa para invertir desde el mercado local y apostar por las empresas que pueden quedarse con una parte del negocio.