El barrio de Buenos Aires con mejor calidad de vida que cada vez gana más valor en el mercado
Con espacios verdes, una oferta gastronómica en expansión y buena conectividad, se convirtió en uno de los barrios que más atraen a quienes buscan alejarse de las zonas tradicionales sin resignar servicios.
Mientras el Congreso de la Nación prepara la revisión de medio centenar de propuestas legislativas para paliar los elevados niveles de morosidad, un think tank sumó un “Régimen Federal de Alivio Crediticio”