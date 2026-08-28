Esta semana será la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS por $ 200.000 millones de los plazos fijos hasta cinco años de plazo, de modo que los bancos puedan tener el fondeo para otorgar créditos hipotecarios hasta a 30 años de plazo, a una tasa de UVA más 7,5% como máxima.

La pregunta que se hace el analista Marcelo Mazzón es qué pasa con los clientes que cerraron operaciones previas al topeo de tasas, si están previstos esos detalles. ¿Van a refinanciar al nuevo costo?

Nuevas tasas

Es cierto que tanto el Banco Nación, como el Ciudad, tienen tasas más competitivas incluso, pero en caso de que el tomador haya estado con un préstamo a una tasa superior, seguirá vigente, y el banco ganará mayor spread ante el fondeo más barato que tendrá desde el FGS.

Germán Gómez Picasso, titular de Reporte Inmobiliario, confirma que la mayoría de los hipotecarios son del Banco Nación, a una tasa más baja, y si el tomador sacó a una tasa del UVA más 9%, por ejemplo, ahora tendría que decidir cancelar el crédito y hacer toda la operatoria con el otro crédito.

Dilema

“No es sencillo, porque tiene la propiedad reservada, con los tiempos que corren en cada operación, pero cada caso será particular, porque el tomador puede llegar a perder la reserva de la propiedad hasta que le conceden el crédito nuevo, por lo tanto habrá un montón de factores en cuenta”.

Para los bancos, el spread entre la tasa pasiva y activa de los hipotecarios UVA es de 500 puntos, ya que pagan 2,5% más inflación y pueden colocar ese dinero al 7,5% más UVA. Esos 500 puntos son el equivalente al riesgo soberano argentino a 10 años.

FGS manda

A medida que el riesgo país baje, probablemente la tasa que pide el FGS baje y eso arrastre a la de los bancos. Probablemente Banco Nación, Ciudad y algunos provinciales estén al frente de todo esto. Respecto de la tasa, el tope de UVA más 7,5% funciona como un límite máximo para los créditos que se otorguen con estos fondos.

Eso no significa que todos los bancos necesariamente presten al 7,5%; dependerá de la competencia, del costo del fondeo obtenido en la licitación y del perfil de riesgo de los clientes.

Lo que sí genera es una referencia para el mercado e impide que el fondeo subsidiado termine trasladándose a tasas considerablemente más altas.

Fondos

La gran cuestión es de dónde surgen los fondos, ya que el FGS ya tiene invertidos sus activos. En particular, el FGS tiene un 78% de sus fondos invertidos en títulos públicos.

El esquema se fondearía con el flujo de fondos de dividendos y otros títulos, más la reinversión de los depósitos a plazo fijo que el FGS tiene actualmente.

“Dado que los fondos del esquema tendrán asignación específica, podría haber un impacto en las tasas pasivas de los bancos, así como de un menor rollover en las licitaciones del Tesoro, pero creemos que ambos fenómenos tendrán un impacto marginal”, prevén desde el equipo de Research de Puente.