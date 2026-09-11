Martín Cabrales es presidente de la empresa marplatense familiar, que es sinónimo de café. Se prepara para una innovación especial, el desarrollo del primer café “made in Argentina”, que estará listo a fin de año en Tucumán.

Cabrales representa la tercera generación de la compañía fundada por un inmigrante asturiano. A diferencia de muchos de sus colegas, defiende las importaciones y el modelo de apertura económica.

Cabrales factura más de u$s 150 millones anuales. La mitad es por su negocio de retail y el resto, por gastronomía (restaurantes). Allí está incluido uno de los mejores deals del año: el acuerdo para ser proveedor de café de las 1700 estaciones de servicio de YPF.

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