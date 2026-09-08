El mercado de créditos hipotecarios atraviesa un momento de menor actividad. Entre enero y julio de 2026 se otorgaron 13.329 préstamos para la compra de viviendas, frente a los 25.160 registrados durante el mismo período de 2025.

En este contexto, el Gobierno puso en marcha un nuevo mecanismo para impulsar el financiamiento a largo plazo. A través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), licitó recursos destinados a entidades financieras con el objetivo de ampliar la oferta de préstamos para vivienda.

La iniciativa tuvo una amplia participación del sistema financiero. En total, 13 bancos lograron quedarse con parte de los fondos adjudicados y deberán destinarlos a nuevas líneas hipotecarias con una tasa máxima de UVA + 7,5% y plazos mínimos de 15 años.

Según estimaciones oficiales, el programa podría generar entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones hipotecarias, mientras que en el sector anticipan que las primeras líneas bajo estas condiciones podrían comenzar a estar disponibles entre octubre y noviembre.

Micele, Caputo y Romero Krause en el anuncio de licitaciones del FGS para créditos hipotecarios. Ministerio de Economía

Para Juan Manuel Tapiola, CEO de Spazios, la medida podría traducirse en más oportunidades para quienes hoy alquilan y buscan acceder a su primera vivienda.

“ Para que haya más dueños, primero tiene que haber más crédito . Y para que haya más crédito hipotecario, los bancos necesitan algo que Argentina durante mucho tiempo no tuvo: financiamiento de largo plazo”, explicó.

¿Qué tasas ofrecen los bancos hoy?

Aunque las entidades que recibieron fondos del FGS deberán adecuar sus líneas al nuevo tope oficial de UVA + 7,5%, actualmente todavía existen diferencias importantes entre las propuestas vigentes.

Entre quienes acreditan haberes en la entidad, las tasas más competitivas son:

Banco Nación : 6,7%

ICBC : 6,9%

Banco Ciudad : 7,5%

BBVA : 7,5%

Galicia : 7,5%

Credicoop : 7,5%

Macro: 8,5%

Más arriba aparecen Banco Patagonia y Banco del Sol (9%), Banco Hipotecario, Santander (9,5%), mientras que Comafi (11%), Brubank (12%) y Supervielle (15%) presentan las tasas más elevadas de la comparación.

Banco Nación ofrece la mejor tasa del mercado. Prensa Banco Nación

Para el economista Andrés Salinas, la tasa continúa siendo el principal factor a analizar antes de tomar una decisión .

“ Lo primero y más importante que uno tiene que mirar para elegir con qué banco sacar el crédito hipotecario es la tasa . Esta es el costo del dinero, y mientras más barato lo consiga, mejor”, explicó.

Además, remarcó que suele resultar conveniente cobrar el sueldo en el banco donde se solicita el préstamo para acceder a mejores condiciones.

“El costo de no pasarlo es sumamente alto. Por ejemplo, el Banco Nación ofrece la mejor tasa y puede duplicarse si no se deposita el sueldo , lo que representa aproximadamente $ 300.000 más en la cuota si consideramos los valores solicitados promedios”, afirmó.

Qué requisitos de ingreso exige cada banco

Además de la tasa, las entidades financieras evalúan la capacidad de pago del solicitante antes de aprobar un crédito. En la mayoría de los casos, la cuota no puede superar entre el 25% y el 30% de los ingresos del grupo familiar.

Los ingresos mínimos exigidos varían según la entidad financiera:

COMAFI : $ 5 millones

Supervielle : $ 5 millones

Credicoop : $ 3,5 millones

BBVA : 4 SMVM

Banco Hipotecario : 2,2 SMVM

Santander : $ 1 millón

ICBC : $ 1 millón

Banco del Sol : $ 1 millón

Brubank : $ 850.000

Banco Nación : no aclara

Macro : no aclara

Banco Ciudad : no aclara

Galicia : no aclara

Patagonia: no aclara

Una ventaja importante es que casi todas las entidades permiten sumar ingresos con familiares . Por ejemplo, Banco Ciudad admite al grupo familiar conviviente; Galicia permite incorporar hasta tres integrantes del grupo familiar; Banco Nación acepta dos titulares más codeudores; mientras que Comafi habilita sumar ingresos de cónyuge, padres y hasta cuatro codeudores.

Respecto de los trabajadores independientes, varios bancos aceptan monotributistas, entre ellos Banco Nación, Banco Ciudad, Banco Hipotecario, Brubank, Macro, BBVA, Galicia, Credicoop y Comafi.

¿Qué mirar antes de sacar un crédito hipotecario?

La Tasa Nominal Anual (TNA) funciona como una referencia útil para comparar ofertas entre bancos. Sin embargo, Salinas advirtió que el desembolso real surge del Costo Financiero Total (CFT), indicador que incorpora seguros, comisiones y otros gastos vinculados al préstamo.

“Si bien uno siempre mira la TNA, que sirve para comparar entre bancos, lo que finalmente termina pagando es el Costo Financiero Total donde se agregan varios gastos que terminan encareciendo la cuota”, explicó.

De acuerdo con sus estimaciones, la brecha entre ambos indicadores suele ubicarse entre 2 y 4 puntos porcentuales , aunque puede variar según la entidad y las características del crédito.

También hay que prestar atención a los seguros y coberturas adicionales. Salinas señaló que solo un banco ofrece un seguro frente a una eventual disparada de la inflación, con un costo adicional equivalente al 1,5% en la cuota.

La decisión de contratarlo o no depende, según explicó, de la perspectiva que tenga cada persona sobre la evolución futura de la inflación y de su capacidad para generar un fondo que permita afrontar eventuales aumentos.