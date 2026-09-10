Para transformar su estrategia de conexión con los fans del fútbol, la FIFA decidió sumarse a la revolución digital al elegir a Globant. Mediante la implementación de AI Pods, la organización busca ofrecer una experiencia más fluida y personalizada a millones de aficionados en todo el mundo.

Este movimiento marca un precedente en la manera en que la tecnología se integra en el deporte, destacando la importancia de los datos y la experiencia digital.

Globant transforma la relación con los aficionados mediante AI Pods impulsados por inteligencia artificial

La elección de Globant, una empresa argentina que cotiza en la bolsa de Nueva York, representa un gran paso para FIFA en su camino hacia la transformación digital. A través de este partnership, la FIFA planea escalar sus experiencias digitales mediante el uso de AI Pods para crear un ecosistema digital centralizado que aprende y podrá adaptarse en tiempo real para mejorar aspectos clave de la experiencia de los fans durante cada partido. Según los datos compartidos por Globant, los resultados de los pilotos iniciales ya mostraron un aumento del 20% en la eficiencia de los entregables, un cambio significativo para la organización deportiva.

Los AI Pods funcionan como un modelo de suscripción que brinda a las empresas acceso a equipos conformados por agentes de inteligencia artificial, supervisados por expertos de Globant. Este enfoque no solo promete mayor eficiencia y menor tiempo de producción, sino que también pretende mejorar la conexión emocional entre los aficionados y el fútbol. Así, la FIFA podrá conocer mejor las preferencias y comportamientos de sus fans, lo que resulta esencial en una era donde la personalización es clave.

La FIFA podrá conocer mejor las preferencias y comportamientos de sus fans. Fuente: EPA/AAP GEORGE CHAN

Personalización de la experiencia del aficionado como prioridad

De acuerdo con la información difundida sobre la alianza, mediante la unión de identidad digital y first-party data, FIFA busca eliminar la era del “aficionado anónimo”, creando un ecosistema digital centralizado que reconozca las interacciones de los fans. Esto implica la necesidad de un registro unificado (FIFA ID) que permita a los aficionados ser recompensados independientemente de cómo sigan el evento, ya sea desde casa o en el estadio.

Según esa misma información, el sitio web de FIFA y la aplicación del torneo también jugarán un papel crucial en esta evolución. FIFA.com se transformará en un centro personalizable donde cada usuario recibirá contenido relevante. Asimismo, la aplicación se adaptará para proporcionar información actualizada sobre calendarios y ciudades anfitrionas para quienes asistan a los torneos, garantizando una experiencia más rica y conectada.

La inteligencia artificial en el centro de la transformación digital de FIFA

Este avance también plantea un nuevo paradigma sobre cómo las organizaciones pueden utilizar la inteligencia artificial para potenciar su rendimiento. A través de un sistema que aprende continuamente, FIFA podrá implementar mejoras constantes basadas en las preferencias de los aficionados, aplicando este conocimiento a futuros torneos, productos y estrategias comerciales. La iniciativa de la FIFA refleja una clara tendencia hacia la transformación digital y la utilización efectiva de datos en tiempo real, algo que es vital en el mundo moderno.

La innovación es fundamental en este proceso. “Nuestro objetivo es garantizar que cada aficionado viva el fútbol de una manera personal que fortalezca su conexión emocional”, comentó Mattias Grafström, secretario general de FIFA. Esta alianza con Globant no solo se alinea con las expectativas de los aficionados, sino que también establece un modelo a seguir para otras organizaciones deportivas que buscan modernizarse.

La elección de Globant como socio en esta transformación digital invita a imaginar un futuro donde la experiencia del aficionado sea más enriquecedora y proactiva. A medida que el fútbol y la tecnología avanzan, esta colaboración podría servir como un referente en la industria, impulsando cambios significativos en la manera en que los aficionados se relacionan con sus deportes favoritos a nivel global.