La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 11 de septiembre de 2026 en México es de 16.96 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.18%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17 pesos y un mínimo de 16.97 pesos.

En la última semana, la cotización en el mercado de Dólar subió 0.47%, pero en el último año retrocedió -8.81%, indicando debilidad anual pese al repunte reciente.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una tendencia bajista neta (6 caídas y 4 alzas), con cuatro descensos consecutivos al inicio, dos rebotes posteriores y un cierre mixto que terminó a la baja.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 16.9 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.83%, significativamente menor que la volatilidad anual de 7.23%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un aumento constante. Este comportamiento, con un -1 positivo, indica un crecimiento en su valor frente a otras monedas.

En contraste, la tendencia de los días previos había mostrado fluctuaciones, lo que generaba incertidumbre entre los inversionistas. Esta estabilidad en el valor del Dólar sugiere un posible fortalecimiento económico en el corto plazo.

El análisis de esta tendencia revela un ambiente favorable para la inversión, aunque se recomienda monitorear cualquier cambio inesperado que pudiera alterar esta proyección.

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, al cambiar divisas en México hazlo en bancos o casas de cambio autorizadas y reguladas; verifica su registro oficial, compara el tipo de cambio total incluyendo comisiones y spread y solicita siempre comprobante. Evita a cambistas callejeros, lleva solo el efectivo necesario, divide el monto si es prudente y ten a la mano una identificación vigente.

para finalizar, privilegia tu seguridad: realiza operaciones en sucursales o puntos bien iluminados, no cuentes dinero en público y guarda los billetes de inmediato verificando su autenticidad. Si usas cajeros o pagas con tarjeta, prefiere ATMs dentro de bancos, cubre tu NIP, revisa que no haya dispositivos extraños y rechaza la conversión dinámica; elige que te cobren en pesos (MXN) y conserva los recibos para cualquier aclaración.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".