Cómo ser propietario: las alternativas que existen hoy para comprar una vivienda
Desde los préstamos bancarios hasta los planes ofrecidos por desarrolladoras y las finanzas colaborativas, cuáles son las opciones disponibles para acceder a la vivienda propia y qué falta para que el mercado despegue definitivamente.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 1° de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.