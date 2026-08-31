Banco Provincia lanzó nuevos créditos para dinamizar la construcción y ampliar el acceso a la vivienda
Banco Provincia lanzó dos nuevas líneas de crédito con fondeo propio para financiar la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, con montos de hasta $524 millones y tasas desde el 9% más UVA
Banco Provincia lanzó dos nuevas líneas de crédito con fondeo propio para financiar la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, con montos de hasta $524 millones y tasas desde el 9% más UVA