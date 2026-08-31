Banco Provincia lanzó dos nuevas líneas de crédito con fondeo propio, pensadas para quienes buscan construir, ampliar, terminar o refaccionar su vivienda. La entidad bonaerense apunta así a dinamizar el sector de la construcción y, al mismo tiempo, a ampliar las opciones de acceso a la casa propia.

La principal novedad es el crédito UVA Casa Propia, una línea que financia obras de construcción, ampliación, terminación y refacción —pero no la compra de inmuebles, que sigue reservada a la línea tradicional a tasa fija—.

Cómo es UVA Casa Propia

El monto máximo que ofrece es de 250.000 UVA, unos $ 524 millones al valor que tenía la unidad de cuenta el 31 de agosto de 2026 ($ 2096,27), con un plazo que puede extenderse hasta 240 meses, es decir 20 años, a los que se suma un año adicional de plazo constructivo según el destino del financiamiento. La tasa parte del 9% nominal anual más el ajuste por UVA.

El esquema de financiamiento varía según el vínculo del solicitante con el banco: quienes cobran sus haberes en la entidad pueden acceder a hasta el 80% del valor de tasación o presupuesto, mientras que para el público en general el tope baja al 70%.

Pueden acceder bajadores en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y monotributistas, tengan o no sus haberes en el banco. Esta línea tiene un tope de u$s 250.000 —unos $ 377,5 millones al tipo de cambio actual— y un plazo máximo también de 240 meses, con una cobertura de hasta el 80% del valor de compra, tasación o presupuesto para quienes cobran en la entidad y de hasta el 70% para el resto.

El crédito admite hasta tres titulares y fija un límite en la relación cuota-ingreso, que no puede superar el 25% para clientes con haberes en el banco ni el 20% para el resto de los solicitantes.

Crédito hipotecario tradicional

A esta línea como complemento de la línea hipotecaria la incorporación de una alternativa específica para la compra de viviendas modulares, un segmento en constante crecimiento porque ofrece soluciones habitacionales más rápidas y económicas que la construcción tradicional.

La nueva línea se instrumenta como un préstamo personal a distancia, que se gestiona en la misma empresa donde se compra la vivienda. Permite financiar hasta el 100% del valor de la vivienda modular, con un monto máximo de $100 millones y un plazo de hasta 96 meses.

Este crédito también presenta condiciones preferenciales para clientes que perciben haberes en Banco Provincia. En esos casos, la tasa será de UVA más 9% anual, mientras que para el público general la tasa es de UVA más 15% anual.

Una característica distintiva es que no requiere hipoteca ni intervención de escribanos, ya que se trata de un préstamo personal. El banco destaca entre sus ventajas la simplificación de trámites, menores barreras de acceso y una gestión más ágil que la de un crédito hipotecario tradicional.

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, sostuvo que la medida busca combinar el acceso a la vivienda con un efecto de reactivación económica más amplio.

“Con esta nueva línea fortalecemos una política de financiamiento que además de facilitar el acceso a la vivienda, también impulsa la actividad económica”, afirmó.

Y agregó que los créditos para construcción, ampliación y refacción “generan un efecto multiplicador que movilizan toda la cadena de valor: desde la producción de materiales y los comercios hasta el trabajo de profesionales, pymes y mano de obra local”.

“Cada proyecto que se pone en marcha representa una mejora para una familia, pero también más inversión, empleo y desarrollo para la provincia de Buenos Aires”, cerró el titular de la entidad.