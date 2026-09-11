El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina necesita modificar la estructura tributaria actual, a la que calificó como “malísima”, y llevar a cabo una reforma integral que contemple no solo un alivio fiscal para las empresas, sino también un esquema que no perjudique los recursos de las provincias .

En su disertación durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el titular del Palacio de Hacienda prometió que la reforma tributaria se llevará a cabo en un eventual segundo mandato del gobierno de Javier Milei.

Para 2027, anticipó que la actual gestión quiere seguir reduciendo la presión impositiva en términos del PBI. “Vamos a bajar un punto más”, afirmó.

Escuchá el capítulo completo