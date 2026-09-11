El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina necesita modificar la estructura tributaria actual, a la que calificó como “malísima”, y llevar a cabo una reforma integral que contemple no solo un alivio fiscal para las empresas, sino también un esquema que no perjudique los recursos de las provincias.
En su disertación durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el titular del Palacio de Hacienda prometió que la reforma tributaria se llevará a cabo en un eventual segundo mandato del gobierno de Javier Milei.
Para 2027, anticipó que la actual gestión quiere seguir reduciendo la presión impositiva en términos del PBI. “Vamos a bajar un punto más”, afirmó.
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