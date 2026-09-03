Cuánto cuesta construir una casa hoy y cuánto hay que ahorrar por mes
El costo de construcción aumentó 1,38% en julio y acumula una suba de 14,61% en lo que va del año. Cuánto cuesta hoy levantar una casa de 70 m² y cuánto habría que ahorrar cada mes para alcanzar el sueño de la vivienda propia.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 3 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.