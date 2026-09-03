A la hora de pensar en construir una casa, uno de los primeros números que aparece es el valor del metro cuadrado, ya que funciona como referencia para tener una primera aproximación de cuánto dinero se necesita para levantar una vivienda.

Sin embargo, el costo final de una obra está lejos de limitarse al precio por metro cuadrado. Honorarios, permisos municipales, conexiones de servicios, obras complementarias e incluso el valor del terreno pueden modificar el presupuesto.

En este escenario, Juan Manuel Tapiola, CEO de la desarrolladora Spazios, explicó cuál es el costo actual de construir una vivienda y realizó un cálculo sencillo para determinar cuánto debería ahorrar una persona cada mes para alcanzar ese objetivo.

Cuánto cuesta construir un metro cuadrado en CABA

Los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires muestran una sostenida suba en los costos de construcción durante 2026.

En julio, el valor promedio del metro cuadrado para los distintos modelos de vivienda relevados por el organismo alcanzó los $ 1.584.840,25, frente a los $ 1.376.688,64 registrados en enero. Esto representa un aumento cercano al 15% en apenas siete meses.

Magnific

Dentro de los distintos modelos de edificios analizados, los costos de julio fueron los siguientes:

Unidad Tipo I (multivivienda sencilla): $ 1.546.161,59 por m²

Unidad Tipo II (multivivienda sencilla con local): $ 1.478.349,35 por m²

Unidad Tipo III (multivivienda confortable): $ 1.845.223,08 por m²

Unidad Tipo IV (multivivienda suntuosa): $ 1.660.650,26 por m²

Además, las proyecciones de Mi Obra anticipan que el costo continuará en aumento durante los próximos meses. Según estimaciones, el costo promedio del metro cuadrado llegaría a $ 1.632.579 en agosto, $ 1.686.429 en septiembre, $ 1.737.031 en octubre, $ 1.795.779 en noviembre y $ 1.874.364 en diciembre de 2026.

De cumplirse estas previsiones, el valor del metro cuadrado acumularía una suba superior al 18% entre julio y diciembre .

Los costos ocultos que también influyen en la construcción

Aunque el valor del metro cuadrado suele utilizarse como parámetro principal, especialistas del sector destacan que existen numerosos gastos que suelen quedar fuera de los cálculos iniciales.

Entre ellos aparecen:

Honorarios de proyecto y dirección de obra.

Planos municipales.

Derechos de construcción y aprobaciones.

Estudios y movimiento de suelo.

Plateas o fundaciones especiales.

Cercos.

Veredas.

Parquización.

Conexiones de agua, gas, electricidad y cloacas.

Construcción de pileta (opcional).

Terreno.

Fuente: Bloomberg David Paul Morris

Por eso, cuando se habla de cuánto cuesta construir una casa, es importante diferenciar entre el costo de ejecución de la obra y el presupuesto total necesario para tener la vivienda terminada y lista para habitar.

Cuál es el verdadero costo de construir una casa hoy

Una referencia más amplia es la que elabora mensualmente la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (APYMECO), que incorpora no sólo materiales y mano de obra sino también gastos generales, beneficio empresario, honorarios profesionales y tasas.

Según el relevamiento de julio de 2026, el costo integral de construcción alcanzó los $ 2.286.170,63 por metro cuadrado.

Según APYMECO, el costo de construcción acumulaba una suba de 14,61% en lo que va del año, mientras que la variación interanual llegaba al 23,37%. Solo en julio, el precio aumentó 1,38%.

La evolución no fue igual en todos los componentes de la obra. La mano de obra subió 2,10% durante el mes, los materiales aumentaron 1,16% y la provisión de terceros avanzó 0,74%.

Entre los insumos que más aumentaron se destacaron las griferías, con una suba mensual del 19,17%, los artefactos sanitarios, con 11,25%, y el hormigón elaborado, con 2,96%.

En el otro extremo, algunos materiales registraron bajas: el cemento cayó 8,34% y el hierro redondo bajó 7,66%, mientras que los ladrillos huecos no tuvieron variación.

En dólares, el metro cuadrado también registró una leve baja durante julio , ya que pasó de u$s 1.503,32 a u$s 1.499,13, una caída del 0,28%.

Cuánto hay que ahorrar por mes para construir una casa

Tomando como referencia el valor integral de construcción relevado por APYMECO, Tapiola planteó un ejemplo concreto para quienes buscan medir su capacidad de ahorro en términos de metros cuadrados construibles.

“Para construir un metro cuadrado de una casa necesitás $ 2.300.000. Quiere decir que si vos ganás $ 1.500.000 más o menos construís 0,7 metros cuadrados por mes. Quiere decir que para construir una casa de 70 metros cuadrados necesitás 100 meses, más o menos unos ocho años”, explicó.

Archivo

De acuerdo con el desarrollador, este es el cálculo que hay que hacer:

“Si querés saber cuánto es tu sueldo por metro cuadrado, agarrás tu sueldo, lo dividís por $ 2.300.000 , que es lo que cuesta hoy construir una casa en Argentina, y ahí tenés cuánto necesitás ahorrar por mes”, señaló.

Con los costos actuales, levantar una casa de 70 m² requiere una inversión cercana a los $ 161 millones. En ese escenario, una persona con capacidad de ahorrar $ 1.500.000 por mes necesitaría alrededor de 107 meses para reunir el monto necesario, es decir, casi nueve años.