Los conductores que excedan los límites de velocidad pueden enfrentar consecuencias que van más allá de una multa económica.

El sistema de scoring argentino contempla la pérdida de puntos en la licencia ante determinadas infracciones de tránsito.

La Licencia Nacional de Conducir comienza con 20 puntos, que se descuentan de manera gradual cuando las infracciones quedan firmes.

Por eso, quienes acumulen distintas faltas pueden llegar a perder todo el puntaje y quedar inhabilitados para conducir.

Exceso de velocidad: ¿Cuántos puntos se pierden?

El Decreto Reglamentario 437/2011 establece que no respetar los límites reglamentarios de velocidad puede generar una multa de entre 150 y 1.000 unidades fijas y, además, una quita de 5 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Esto significa que un conductor que comienza con los 20 puntos puede quedar con 15 después de una infracción de este tipo, siempre que la sanción quede firme y corresponda aplicar el descuento.

La cantidad puede parecer pequeña, pero adquiere mayor importancia cuando el automovilista ya acumula otras infracciones.

Scoring: cómo funciona el sistema de puntos

Imagen ilustrativa ChatGPT

El scoring nacional otorga inicialmente 20 puntos a la Licencia Nacional de Conducir. Estos se van descontando de acuerdo con la gravedad de las infracciones cometidas.

A su vez, cuando se producen varias faltas en un mismo hecho, el régimen establece que pueden descontarse como máximo 15 puntos, salvo que la suma correspondiente sea menor.

Por eso, acumular multas no solamente puede representar un mayor gasto para el conductor: también puede comprometer su habilitación para manejar.

¿Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir?

La pérdida de puntos es progresiva. Sin embargo, cuando el conductor llega a cero puntos , se activa la consecuencia más severa del sistema: la inhabilitación para conducir .

La primera vez que una persona pierde la totalidad de sus puntos, la inhabilitación es de 60 días. Si vuelve a llegar a cero, el período aumenta a 120 días; en una tercera oportunidad alcanza los 180 días y luego continúa incrementándose.

Por lo tanto, exceder la velocidad permitida no genera por sí solo la pérdida automática de la licencia, pero sí puede acercar al conductor al límite si se combina con otras infracciones.

Qué pasa si un conductor acumula infracciones

El sistema busca sancionar especialmente la reiteración de conductas de riesgo. Cada infracción que corresponda genera una determinada quita de puntos y el saldo se reduce hasta llegar, eventualmente, a cero.

En el caso del exceso de velocidad, la normativa nacional establece una quita de 5 puntos. Así, un conductor que ya perdió 10 puntos por otras faltas podría quedar con apenas 5 después de una nueva infracción de velocidad.

Si posteriormente pierde los puntos restantes y llega a cero, quedará alcanzado por el régimen de inhabilitación.