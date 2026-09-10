Mensaje del CEO mundial de la marca Renault: “Sería bueno que haya una política especial para la producción local”
Fabrice Cambolive es el responsable del crecimiento global del grupo francés. Estuvo en la develación global de Niagara, pick-up que en la que la automotriz invirtió más de 400 millones de euros. “Tenemos manufactura acá y no podemos perder eso”, advirtió sobre la apertura del mercado automotor
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