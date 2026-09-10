Francés, ex número uno de Renault en Brasil, Fabrice Cambolive es desde 2023 CEO global de la marca del rombo y, hace un año, asumió como Chief Growth Officer del grupo. Es decir, el responsable de liderar el crecimiento de ventas en todo el mundo. En marzo, lanzó FutuREady, plan estratégico que proyecta lanzar 14 nuevos modelos hasta 2030.

Uno de ellos -el segundo a escala mundial y el primero en América latina- es Niagara, pick-up compacta, de media tonelada de capacidad, que se produce en la Argentina tras una inversión que, con la incorporacion de su inminente versión híbrida, escalará a más de 400 millones de euros. Precisamente, Cambolive está en Buenos Aires para la develación mundial de ese producto, primera avant premiere global que el rombo realiza en el país.

En el marco del evento, el ejecutivo le recomendó al Gobierno que haya una “ política especial ” para los vehículos de producción nacional contra la competencia de los importados, en especial, de China. “ Tenemos manufactura aquí, en la Argentina. Es algo que no podemos perder ”, aseguró.

Cambolive lo aseguró en una roundtable con periodistas, minutos después de la develación mundial de Niagara, realizada en el estadio Arena Tortuguitas, de esa localidad. Un evento que contó con otras presencias destacadas de las cúpulas global y regional de Renault.

El ejecutivo explicaba que, para competir con las automotrices chinas, que ganan presencia acelerada en la región, la automotriz francesa busca permanentemente mejorar su competitividad. “ Hay que ser una empresa muy ágil para ser capaz de hacer esto ”, remarcó, en relación al desarrollo en la región de un producto como Niagara.

Sobre la Argentina, describió que “ la apertura del mercado nos puso más presión para buscar productividad ”.

“ Sin un trabajo conjunto entre empleados, Estado y sindicatos, no seremos capaces de tener la competitividad que necesitamos ahora, de cara a esta apertura, que fue muy rápida y puso presión adicional sobre el mercado ”, explicó Cambolive.

El francés recordó que, en la Argentina, Renault tiene una “manufactura histórica”. “ Hemos hecho modelos como el Renault 4, la Fuego. Creo que hay que poner el foco sobre nuestra capacidad de fabricar acá, en el país. Sería bueno que haya una política especial para estos carros ”, agregó, en relación a la producción nacional de vehículos.

Valoró la especialización que tiene el país en la producción de pick-ups. “ Este es el mercado de las pick-ups ”, aseguró.

Señaló la necesidad de “ buscar recetas para que los consumidores puedan encontrar los carros locales al mismo nivel de precios ” que los importados. “ Hay que buscar ese equilibrio. Tenemos manufactura en la Argentina y eso es algo que no podemos perder ”, advirtió.

Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, quien estaba a su lado, amplió el punto. Aclaró que el pedido es el mismo que hace, en general, la industria automotriz y que, también, señalaron otros sectores: “ Que el importado compita en las mismas condiciones que uno fabricado en la Argentina ”.

Renault no busca levantar muros para frenar la llegada de marcas chinas. Al contrario. El año pasado, la francesa cerró un acuerdo con Geely para desarrollar productos en Brasil. De hecho, la automotriz china será accionista de la filial de Renault en ese país.

“ Tenemos proyectos que son win-win ”, definió Cambolive sobre esa relación. Recordó que la alianza entre Renault y Geely ya tiene una fabricante de motores (Horse) y el rombo desarrolló la actual Koleos sobre una plataforma coreana perteneciente a la su socia china.

“ Para Brasil, tendremos la misma idea. Desarrollar juntos proyectos industriales para tener una presencia muy por encima de otros competidores ”, explicó el CEO mundial de la marca gala.

“ No estamos cerrados a tener otros acuerdos en países donde también puedan ser win-win ”, agregó. El convenio con Geely para Brasil, señaló, “ evolucionará a todos los países si proyectamos que ganaremos más volúmenes con eso ”. Eso significa que, producidos en Brasil, serán considerados vehículos Mercosur, lo que habilitará su ingreso sin arancel a otros mercados del bloque. En especial, la Argentina.

De momento, Renault no habla de extender esa cooperación industrial a la producción de algún modelo de Geely en Córdoba.

Con la incorporación de Niagara, la planta de Santa Isabel quedó reconfigurada como hub de vehículos comerciales. Además de la nueva pick-up, su línea de montaje incluye el utilitario Kangoo.

“ En una primera etapa, Niagara viene a consolidar eso. El primer objetivo es alcanzar que el 50% de la producción sea exportable. Después, estamos viendo qué evolución podemos hacer con Kangoo, que es líder de su categoría y queremos que lo siga siendo ”, aclaró Sibilla, el CEO local.

“ Siempre buscamos opciones para Santa Isabel en términos de proyectos ”, agregó.

Remarcó que el reciente acuerdo alcanzado con Smata, el sindicato de mecánicos, fue clave para que, en térmnos de competitividad, la planta esté en el mismo nivel que otras de Renault en el mundo. “ Ahora, trabajaremos en un segunda fase, para que Santa Isabel sea más interesante vista desde París, para seguir trabajando en la inversión en otro modelo ”, anticipó.

De los 14 nuevos modelos que Renault lanzará hasta 2030, habrá también vehículos comerciales, dijo Cambolive. En tal sentido, tras la discontinuación de Alaskan, vehículo que la francesa produjo en base a una plataforma que su aliada japonesa Nissan decidió dejar de producir en la Argentina, dejó sed de revancha.

“ Seguimos interesados en la pick-up de 1 tonelada ”, reconoció el piloto mundial de la marca. “ Pero siento que, si vamos ahí, es para tener una solución mundial, no sólo para América latina. Un producto así también debería venderse en Asia, por ejemplo, que es donde están los volúmenes ”, aclaró.

“ Pero hay consistencia con lo que estamos haciendo con Niagara. No existe un proyecto oficial sobre eso. Pero etamos trabajando el asunto ”, continuó.