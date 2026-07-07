La carrera por llegar a Miami recalienta la demanda y el precio de los pasajes

Minutos después de que la Selección Argentina venciera a Egipto y asegurara su lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, Aerolíneas Argentinas anunció una programación especial hacia Miami.

Entre el miércoles 8 y el viernes 10 de julio operará seis vuelos entre Ezeiza y esa ciudad estadounidense, uno de los principales puntos de ingreso para los argentinos que viajarán a seguir al equipo de Lionel Scaloni.

Durante el Mundial, Miami volvió a concentrar buena parte del movimiento de los pasajeros argentinos, ya que desde allí parten conexiones hacia las distintas sedes donde se disputa el torneo .

Miami, la puerta de entrada para los hinchas

La ruta a Miami es una de las más diputadas del mercado. Hacia allí van American Airlines y Latam, en forma directa. Y también se llega con Avianca, Gol y Delta, entre otras, pero con escala.

La nueva programación de Aerolíneas incluye dos vuelos diarios durante tres jornadas consecutivas. El primero, identificado como AR1304, despegará de Ezeiza a las 00:30 y aterrizará en Miami a las 8:45 .

El segundo, AR1302, partirá a las 22:45 y llegará a destino a las 7 del día siguiente. Ese esquema se repetirá el miércoles, jueves y viernes .

Todos los vuelos serán operados con aviones Airbus A330.

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El movimiento hacia Miami también se había observado en las rondas anteriores. Después de los primeros partidos de la Selección, las búsquedas de vuelos hacia esa ciudad crecieron entre los argentinos que empezaron a organizar viajes de último momento para seguir al equipo en las fases eliminatorias.

Los antecedentes del Mundial

La aerolínea ya había activado una programación especial durante la fase de grupos. Primero operó vuelos a Kansas y luego sumó servicios a Dallas, donde la Selección disputó uno de sus partidos del torneo.

Para ese encuentro, la empresa lanzó pasajes promocionales desde u$s 500 para el tramo de ida , a los que se sumaban tasas. La tarifa apuntaba a quienes buscaban viajar pocos días antes del partido y formaba parte de los vuelos especiales programados por la compañía para el Mundial.

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El avión de la Selección

En paralelo, la empresa presentó el avión intervenido con una estética inspirada en la Selección Argentina, bajo el nombre “El avión más argentino del mundo”.