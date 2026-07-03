JetSMART desafía el histórico dominio del puente aéreo entre Colombia y la Argentina

El Gobierno autorizó a Aerowise S.A.S., empresa argentina especializada en la administración de aeronaves ejecutivas, a “explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general”, según se publicó en el Boletín Oficial, mediante la Disposición 14/2026.

La base de operaciones de la firma estará ubicada en el Aeropuerto Internacional de San Fernando. Aunque también se prevé que preste servicios en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La autorización fue concedida por un plazo de 15 años, con posibilidad de renovación automática en caso de cumplirse los estándares de seguridad operacional, previstos para este tipo de habilitaciones.

La base de operaciones de la firma estará ubicada en el Aeropuerto Internacional de San Fernando.

Ya son 14 las nuevas empresas autorizadas a a explotar servicios aeroportuarios

La incorporación de nuevos operadores forma parte del proceso de desregulación y apertura del sector aerocomercial impulsado por el Gobierno nacional. El mismo consiste en una reforma del Código Aeronáutico orientada a la política de los “cielos abiertos” que busca eliminar el monopolio estatal, desregular tarifas, facilitar el ingreso de nuevas aerolíneas, promover una mayor competencia y flexibilizar los requisitos operativos.

En lo que respecta a la apertura en servicios de rampa, el Ejecutivo -mediante la Secretaría de Transporte-, desreguló y abrió a la competencia los servicios de asistencia en tierra (handling) y rampas, rompiendo así el monopolio que históricamente ejercía Intercargo.

Aunque el Gobierno impulsó la privatización total de la empresa estatal, el proceso licitatorio quedó desierto al no presentarse ofertas que cumplieran con los requisitos exigidos, por lo que la compañía continúa operando con normalidad en los 21 aeropuertos donde presta servicios.

Con esta nueva incorporación, ya son 14 las empresas habilitadas a prestar servicios aeroportuarios y de rampa. El más reciente en sumarse fue Milenium Air que, a mediados de junio, recibió la autorización del organismo regulador para operar en la provincia de Salta y brindar apoyo logístico a la actividad minera.

El listado incluye a compañías como American Jet, Global Protection Service, Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo, Escalum Investment, MNZS, Jet Handling FBO, Swissport Argentina, Acciona Servicios Argentina, CrossRacer Ramp y TALMA. De las catorce empresas autorizadas, cuatro ya se encuentran prestando servicios en distintos aeropuertos del país.

El boom del sector aerocomercial argentino

Según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el primer cuatrimestre de 2026 fue el de mayor actividad de la historia para el sector, con 17,9 millones de pasajeros transportados y 138.369 movimientos aéreos entre despegues y aterrizajes.

El crecimiento estuvo impulsado por una mayor conectividad, la incorporación de nuevas rutas y el ingreso de nuevos actores al mercado. En el último año se sumaron 62 conexiones nacionales e internacionales y continúan ampliando su presencia compañías como Arajet, El AL, Plus Ultra y World2Fly.