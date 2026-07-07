Este sábado, en el emblemático estadio Atlanta, la selección argentina se prepara para enfrentarse a Egipto a las 13:00 (hora Argentina) por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

Los dirigidos por Lionel Scaloni, actuales campeones del torneo, llegan con el objetivo de demostrar su poderío una vez más, enfrentando a un equipo egipcio que sueña con dar la campanada. Ambos combinados han pasado invictos hasta esta fase del torneo.

Argentina logró su pase tras un apasionante encuentro donde venció a Cabo Verde 3-2, en el que tuvo que luchar hasta el último segundo para conseguir el triunfo, incluyendo un tiempo extra que fue decisivo.

En su búsqueda por conseguir su cuarta copa, la Albiceleste aspira a imitar a Italia y Brasil, quienes han conseguido defender su título con éxito en el pasado.

Por su parte, Egipto también tuvo que superar la prueba de los 120 minutos en su partido anterior, igualando 1-1 ante Australia pero gracias a su gran desempeño en los penales, lograron avanzar con un 4-2 a su favor.

Este encuentro marcará la primera vez que argentinos y egipcios se enfrenten en un Mundial. Hasta ahora, la selección de Argentina ha tenido éxito en los predecesores enfrentamientos, con notables victorias que incluyeron un 6-0 en las semifinales de los Juegos Olímpicos de 1928 y un 2-0 en un amistoso en 2008.

El árbitro para el partido será François Letexier, quien será el encargado de mantener el orden en este emocionante cruce.

Resultados recientes de Argentina en el Mundial

Fase de Grupos: Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio)

Fase de Grupos: Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio)

Resultados recientes de Egipto en el Mundial

Fase de Grupos: Bélgica 1 vs Egipto 1 (15 de junio)

Fase de Grupos: Nueva Zelanda 1 vs Egipto 3 (21 de junio)

Fase de Grupos: Egipto 1 vs Irán 1 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Australia 1 vs Egipto 1 (2-4 en penales a favor de Egipto) (3 de julio)

Horario según país

Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas