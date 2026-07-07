Por la llave 7 de la Copa Mundial de la FIFA, Argentina logró una valiosa victoria al vencer a Egipto 3-2 en un apasionante partido celebrado en el estadio Atlanta. La selección argentina mostró una clara superioridad con goles de Cristian Romero (33’ 2T), Lionel Messi (37’ 2T) y Enzo Fernández (47’ 2T), mientras que Egipto descontó con anotaciones de Yasser Ibrahim (14’ 1T) y Mostafa Ziko (21’ 2T).

Un momento destacado del partido fue el penal que Lionel Messi falló en el minuto 20 del primer tiempo, una oportunidad que podría haber cambiado el rumbo del encuentro. Sin embargo, el ataque argentino, liderado por Messi, logró encontrar vías para marcar, en especial gracias a la sólida actuación de Enzo Fernández, quien contribuyó no solo con un gol, sino también completando 76 pases correctos y disparando al arco en dos ocasiones.

Lionel Messi también tuvo una gran noche, marcando un gol y dejando su huella en el juego con 5 disparos y 46 pases correctos. Entre las jugadas destacadas, el volante argentino Leandro Paredes realizó un notable caño a Mohamed Salah a los 26 minutos del primer tiempo, que dejó a los seguidores boquiabiertos.

En el aspecto táctico, el director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, implementó una formación 4-4-2, colocando a Emiliano Martínez en el arco y utilizando una defensa compuesta por Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. El mediocampo estuvo controlado por Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que Lionel Messi y Julián Álvarez se encargaron de la delantera.

Por su parte, el equipo egipcio, dirigido por Hossam Hassan, optó por una disposición 4-5-1, teniendo a Mostafa Shoubir en la portería y una defensa robusta conformada por Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim y Karim Hafez. En el medio campo, Mohamed Salah y sus compañeros intentaron contener los embates argentinos, pero no bastó para evitar la derrota.

El árbitro francés François Letexier supervisó el partido, manteniendo el orden en el césped. Con esta victoria, Argentina afianza sus posibilidades de avanzar en el Mundial y clasifica a los Cuartos de Final.

Cambios en Argentina

65’ 2T - Entraron Nicolás González por Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez por Rodrigo De Paul

72’ 2T - Gonzalo Montiel sustituyó a Nahuel Molina

94’ 2T - Nicolás Otamendi reemplazó a Cristian Romero y Facundo Medina a Julián Álvarez

Cambios en Egipto

45’ 2T - Hamdy Fathy entró por Emam Ashour

73’ 2T - Trezeguet sustituyó a Haissem Hassan

79’ 2T - Omar Marmoush reemplazó a Mostafa Ziko

95’ 2T - Zizo entró por Mohanad Lashin

Amonestados en Egipto: