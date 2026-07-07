Nuevo hito en el mercado de capitales: la primera operación con warrants agrícolas registrados en A3
La Bolsa de Comercio del Chaco estructuró una operatoria inédita que permite obtener capital de trabajo usando soja almacenada como garantía. El esquema combina warrants, pagarés bursátiles y la infraestructura
La Bolsa de Comercio del Chaco estructuró una operatoria inédita que permite obtener capital de trabajo usando soja almacenada como garantía. El esquema combina warrants, pagarés bursátiles y la infraestructura