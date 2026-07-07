La Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH) concretó la primera operación de financiamiento bursátil de la Argentina respaldada por warrants agrícolas registrados en A3 Mercados, un esquema que abre una nueva alternativa para que empresas agropecuarias accedan a capital de trabajo utilizando su propia producción como garantía.

La operatoria fue estructurada por la BCCH, en su rol de Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) Integral, y articuló la participación del Mercado Argentino de Valores (MAV), A3 Mercados y Control Union Argentina, entidad encargada de certificar la mercadería y emitir el warrant.

Según informó la firma, una empresa agropecuaria chaqueña obtuvo financiamiento mediante la negociación de un pagaré bursátil garantizado con un warrant sobre soja registrada y custodiada en A3 Mercados, una modalidad que no tenía antecedentes en el mercado de capitales local.

Cómo funciona el esquema

El warrant es un instrumento que representa mercadería depositada en un almacén habilitado y permite constituir una garantía real sobre esa producción sin necesidad de venderla.

Hasta ahora, este tipo de garantías se utilizaba principalmente en operaciones bancarias o acuerdos privados. La novedad de la operación radica en que el warrant queda registrado dentro de la infraestructura del mercado de capitales, mientras que el pagaré bursátil se negocia en el MAV, bajo las reglas y estándares de ese mercado.

De esta manera, el productor puede acceder a financiamiento utilizando granos almacenados como respaldo, sin inmovilizar otros activos ni desprenderse de la mercadería.

Una alternativa para el financiamiento PyME

Desde la Bolsa de Comercio del Chaco señalaron que la operación busca ampliar las opciones de financiamiento para empresas agropecuarias, especialmente en las provincias del Norte argentino, donde los ciclos productivos suelen requerir capital de trabajo estacional y la oferta crediticia tradicional no siempre se adapta a esas necesidades.

“Esta operación demuestra que el mercado de capitales puede ser una herramienta real para el sector productivo, no solo para las grandes corporaciones. Trabajamos para que instrumentos que existían por separado funcionen integrados y generen valor concreto para las empresas de nuestra región. Es un camino que recién empieza”, afirmó Julio Barrios Cima, gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco.

En la misma línea, el presidente de la entidad, Darío Turletti, destacó que el principal desafío fue integrar herramientas que ya existían de manera independiente.

“El desafío no estaba en conocer cada instrumento por separado —warrants, pagarés bursátiles y registración en A3 Mercados— sino en construir el nexo entre todos ellos dentro de un único circuito operativo. Hoy ese circuito existe, está probado y puede replicarse”, sostuvo.

Próximas operaciones

La BCCH indicó que ya trabaja en nuevas operaciones similares destinadas a empresas agropecuarias de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero, con garantías respaldadas por soja, maíz y algodón.

El objetivo es consolidar este mecanismo como una vía habitual de acceso al financiamiento para las PyMEs agropecuarias de la región, aprovechando la infraestructura del mercado de capitales como complemento al crédito bancario tradicional.