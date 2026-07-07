En esta noticia Reunión con supermercados

En un día dominado por la victoria de la Argentina por 3 a 2 contra Egipto que el propio DT Lionel Scaloni calificó como un partido “épico”, el ministro de Economía, Luis Caputo no fue la excepción.

El funcionario celebró la victoria del equipo que capitanea Lionel Messi pero también un “nuevo récord minero” que informó el Instituto Nacional de estadística y censos (Indec).

“La actividad minera alcanzó un nuevo récord histórico en mayo”, escribió en redes, y agregó: “Y Paredes corta una pelota increíble!”.

Argentina se enfrenta a Egipto por octavos de final. Foto: EFE.

Según los datos oficiales, el Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) registró una suba de 0,4% mensual sin estacionalidad y 9,2% interanual, acumulando un crecimiento de 7,8% en los primeros cinco meses del año en relación a igual período de 2025.

“El índice tendencia-ciclo se expandió 0,3% mensual en mayo y alcanzó un nuevo récord histórico”, agregó Caputo.

Por otra parte, a nivel de categorías, “se destacó el crecimiento de la producción de Minerales no metalíferos y rocas de aplicación (+42,9% interanual), Petróleo crudo (+19,2% interanual) y Gas natural (+5,5% interanual). En el segmento no convencional, la producción de Petróleo crudo creció 38,5% interanual y la de Gas natural 14,2%”, remarcó el informe oficial que destacó el ministro.

Reunión con supermercados

En la previa al partido de la Selección, Caputo se reunió con el sector supermercadista acompañado por el secretario de Producción Pablo Lavigne y el de Trabajo Julio Cordero. Por el sector privado estuvieron los representantes de La Anónima, Día, Cencosud, Carrefour, Changomás, Coto y ASU.

Sobre la mesa pusieron el “fomento al empleo registrado que está impulsando la nueva Ley de Modernización Laboral”. El punto que busca el Gobierno es la renegociación del convenio colectivo, que puede reformarse por empresa a partir de la nueva ley.

En cuanto a los precios, Caputo aseguró que “en las góndolas se está reflejando la baja de la inflación y que esto tendrá un impacto positivo en las ventas del sector”.