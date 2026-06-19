“Queremos ser la compañía preferida para volar entre Europa y América”, resume Imanol Pérez, director comercial de Air Europa. La aerolínea española, controlada por el grupo turístico Globalia, cerró 2025 con resultados récord: transportó más de 13 millones de pasajeros en todo el mundo, de los cuales 350.000 volaron desde o hacia la Argentina, un mercado que ya explica el 3% de su tráfico global y se ubica entre los más relevantes de América Latina, junto con Brasil.

La compañía llega a esta nueva etapa después de atravesar uno de los períodos más críticos de su historia. Durante la pandemia, Air Europa sufrió el desplome global de la actividad aérea y debió recurrir a un rescate estatal de 475 millones de euros otorgado por el gobierno español a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Fue entonces que decidió avanzar con un proceso de reestructuración financiera, y -gracias al rebote del turismo internacional- logró recuperar sus niveles de operación y volver a la rentabilidad del mercado.

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Hoy, con resultados récord y un plan de expansión, que ya puso en marcha, apunta a fortalecer su posición como uno de los principales puentes aéreos entre Europa y América Latina.

La compañía opera desde hace 24 años la ruta Buenos Aires-Madrid y actualmente registra niveles de ocupación superiores al 90% en ambas cabinas. Sin embargo, el dato más llamativo pasa por Business, que se perfiló como el segmento de mayor crecimiento. En Air Europa atribuyen esta tendencia tanto al repunte de los viajes corporativos como a un cambio en los hábitos de consumo de los pasajeros , que priorizan comodidad y servicios diferenciales en trayectos de más de 12 horas. “Tenemos uno de los mejores productos de la industria y eso se está reflejando en las ocupaciones”, destacó Bernardo Botella, director Global de Ventas, en diálogo con El Cronista.

La estrategia también responde a una transformación del negocio. Aunque por años se mantuvo fuerte en el turismo vacacional, Air Europa viene trabajando desde hace más de una década para ganar participación en el segmento corporativo. Esto lo hace al aprovechar la incorporación de su flota de Boeing 787 Dreamliner, aviones comerciales de fuselaje ancho y con doble pasillo.

Sector aerocomercial argentino

La estabilidad del mercado argentino jugó a favor para las aéreas en general. Tras las fuertes correcciones cambiarias de 2023 y 2024, durante 2025 el tipo de cambio mostró una volatilidad menor y la inflación se desaceleró hasta llegar a una variación acumulada del 31,5%. Ese escenario redujo las compras anticipadas de pasajes como cobertura frente a posibles devaluaciones y permitió una planificación más gradual de los viajes al exterior.

Si repasamos los números de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el 2025 fue un año récord para el sector, con más de 50 millones de pasajeros transportados y niveles históricos de tráfico internacional. Si vemos los de este año -entre enero y mayo de 2026- los aeropuertos de todo el país ya movilizaron un total de 21.413.752 pasajeros, superando en un 3% el récord previo para el período enero-mayo, registrado en 2025 (20.764.122).

En ese marco, y a diferencia de otros períodos con fuertes saltos cambiarios, la compañía asegura que hoy observa una demanda más previsible. “Antes veíamos picos muy fuertes de reservas antes de una devaluación y luego semanas de caída. Eso prácticamente desapareció. La estabilidad cambiaria genera un comportamiento mucho más normal del mercado”, explicó Pérez.

Incluso en medio del aumento del precio del crudo por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, la empresa no detectó un impacto significativo sobre las reservas hacia Europa. Según sus ejecutivos, la demanda entre América Latina y el continente europeo se mantiene sólida y, en algunos casos, incluso está captando viajeros que anteriormente optaban por destinos en América del Norte.

Air Europa invierte 10 millones de euros para mejorar su servicio: “Queremos ser la compañía preferida para volar a Europa” Air Europa

Otro dato que explica la relevancia del mercado argentino es el perfil de los pasajeros. Actualmente, alrededor del 60% del tráfico corresponde a argentinos que viajan hacia Europa, mientras que el 40% restante son europeos que llegan al país. La tendencia está en línea con la dinámica que muestra el turismo internacional argentino: el año pasado viajaron al exterior cerca de 11,9 millones de residentes, más del doble de los 5,3 millones de turistas extranjeros que ingresaron al país, según datos del Indec .

No obstante, la aerolínea española sostiene que uno de los desafíos pendientes que tiene el mercado argentino es el de mejorar la conectividad interna y facilitar las conexiones entre Ezeiza y Aeroparque, un punto que, según afirman, limita las posibilidades de expansión para las aerolíneas internacionales.

A pesar de esas restricciones, Air Europa ya proyecta crecer en el país. Mendoza, Rosario e Iguazú aparecen entre los destinos analizados para futuras operaciones. Sin embargo, cualquier expansión dependerá de la llegada de nueva flota a partir de 2028. La compañía confirmó la incorporación de cinco Airbus A350-900 desde ese año, dentro de un acuerdo que contempla hasta 20 aeronaves firmes y la posibilidad de sumar otras 20 más en el futuro. Buenos Aires figura entre las principales candidatas para recibir los nuevos equipos.

La ruta requiere actualmente dos aviones dedicados debido a la duración del vuelo y la operación diaria, por lo que podría ser una de las primeras en beneficiarse con la renovación de flota.

El plan de 10 millones de euros

La gran novedad, sin embargo, pasa por Air Europa ON. Y es que en un mercado cada vez más competitivo, donde las aerolíneas ya no disputan pasajeros únicamente por precio sino también por calidad de servicio, Air Europa anunció una inversión superior a los 10 millones de euros anuales para lanzar su nuevo programa integral destinado a mejorar todos los puntos de contacto con el cliente. El mismo se apoya en tres ejes: mejoras a bordo (On-Board), optimización de servicios en aeropuertos (On-Ground) y un nuevo esquema de mantenimiento y cuidado de las aeronaves (On-Airplane).

Todo ello se traducirá en una conectividad wifi vía satélite más potente, una renovación completa de la propuesta gastronómica y de bebidas en clase Business, nuevos amenities, auriculares sin costo en Economy, desayunos calientes reforzados en vuelos de largo radio, más tripulantes para mejorar la atención a bordo y programas específicos de capacitación para más de 2500 empleados.