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Sector aerocomercial

La política de los cielos abiertos sigue sumando nuevos jugadores al mercado. Esta mañana, la Secretaría de Transporte, mediante la Disposición 11/2026, autorizó a JetSMART Airlines S.A.S, la filial colombiana de la low cost, a operar vuelos regulares y de carga entre Medellín y el Aeroparque Jorge Newbery. Lo hará con 7 frecuencias semanales a partir de diciembre.

Con esta aprobación, JetSMART Colombia competirá directamente con las aerolíneas que ya conectan Buenos Aires con Medellín. Una de ellas es Avianca, que ofrece actualmente 7 frecuencias semanales y recientemente solicitó a la autoridad aeronáutica colombiana autorización para incorporar nuevos vuelos diarios. A esa oferta se suman las conexiones que realizan LATAM Airlines y Copa Airlines vía sus hubs de Lima y Ciudad de Panamá, respectivamente, además de los vuelos de Aerolíneas Argentinas entre Buenos Aires y Bogotá.

El desembarco de la filial colombiana se produce apenas una semana después de que la compañía lanzara un plan de inversión por u$s 500 millones para fortalecer su operación en la Argentina, con nuevas aeronaves, una ampliación de su red doméstica e internacional y una flota de 23 aviones basados en el país para enero de 2027.

La expansión también alcanza la red de destinos. En las últimas semanas la aerolínea anunció el regreso de vuelos a Jujuy, la apertura de la ruta entre Buenos Aires y Posadas y anticipó nuevas conexiones hacia San Juan y Santiago del Estero. En el plano internacional, Brasil continúa siendo uno de los mercados prioritarios, con la incorporación prevista de vuelos hacia Maceió que se sumarán a Recife y Natal.

Más competencia

En los hechos, la medida formaliza una ruta que ya estaba prevista dentro del marco bilateral entre la Argentina y Colombia. JetSMART Colombia había sido designada previamente por la autoridad aeronáutica de su país para operar hasta siete vuelos semanales entre Medellín y Buenos Aires con derechos de cuarta libertad del aire. Tras verificar que la empresa reunía las condiciones legales, técnicas y administrativas, la Subsecretaría de Transporte Aéreo le otorgó, finalmente, la autorización para que pueda iniciar sus operaciones en el país.

Su llegada se suma a una ola de nuevos operadores internacionales que también arribaron a la Argentina desde la liberalización de los cielos. En el último año obtuvieron autorizaciones para operar compañías como Arajet, que conecta Buenos Aires con República Dominicana; Plus Ultra, con la ruta Madrid-Buenos Aires; EL AL, que comenzará a volar de manera directa entre Tel Aviv y Buenos Aires desde noviembre; LATAM Airlines Brasil, con nuevas rutas regionales; y GOL Linhas Aéreas, que reforzó su operación entre ambos países.

Al día de hoy, JetSMART es el segundo operador aéreo de cabotaje en la Argentina, con una participación cercana al 25 por ciento y más de 57 millones de pasajeros transportados a nivel regional.

La compañía prevé cerrar el verano de 2027 con una flota de 23 aeronaves basadas en el país. Estos serán los Airbus A321neo, aviones de mayor capacidad que le permitirán mejorar la eficiencia operativa, reducir el costo por asiento y ampliar la oferta sin necesidad de sumar la misma proporción de vuelos.

Controlada por Indigo Partners y con participación de American Airlines, la empresa ya opera una flota de 54 aeronaves en nueve países, supera las 90 rutas y proyecta transportar cerca de 17 millones de pasajeros durante 2026.

Sector aerocomercial

Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el primer cuatrimestre de 2026 fue el de mayor movimiento de pasajeros y operaciones de la historia del país, con 17,9 millones de pasajeros, un 5% más que el récord anterior, mientras que los movimientos aéreos alcanzaron un total de 138.369 operaciones.

Solo en abril se movilizaron 3,9 millones de pasajeros, impulsados tanto por el mercado doméstico como por el internacional, donde el tráfico alcanzó máximos históricos para ese mes.