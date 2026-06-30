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Dentro del mercado aerocomercial argentino, hay un puñado de rutas que concentran buena parte del movimiento de pasajeros. Estos son los corredores que marcan el pulso de la industria, conectan los principales centros económicos del país y funcionan como termómetro de la demanda aérea.

Los últimos datos relevados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), muestran que las rutas domésticas mantuvieron una demanda sostenida respecto de abril, mientras que en el plano internacional continuó destacándose el corredor entre Buenos Aires y San Pablo como el de mayor tráfico de pasajeros.

En el mercado doméstico, las rutas que unen Buenos Aires con Córdoba, Mendoza, Iguazú y Bariloche volvieron a ubicarse entre las de mayor flujo de pasajeros, replicando prácticamente el mismo ranking que en mayo de 2025. Sin embargo, el contexto fue muy distinto. Mientras que hace un año el sector aerocomercial había alcanzado un récord histórico, con 3.721.398 pasajeros transportados, en mayo de este año el cabotaje registró una caída interanual del 12 por ciento .

En mayo, más de tres millones de pasajeros pasaron por los aeropuertos del país. ¿Cuáles fueron las rutas más elegidas?

El retroceso responde a varios motivos, entre ellos, la estacionalidad propia del período, la reconfiguración de la oferta de las aerolíneas y, especialmente, la fuerte reducción de operaciones de Flybondi, que impactó de lleno en el mercado doméstico. De acuerdo con datos de la consultora Adventus, entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de este año, la compañía canceló más de 2500 vuelos. La cifra afectó a más de 350.000 pasajeros.

En contraste, los vuelos internacionales mantuvieron un buen desempeño, pues crecieron un 8% respecto de mayo de 2025, lo que permitió amortiguar la caída del cabotaje y llevar el movimiento total de los aeropuertos argentinos a 3.510.181 pasajeros durante el mes.

Los líderes

El corredor Buenos Aires-Córdoba volvió a ubicarse como el de mayor movimiento, con 758 vuelos durante mayo, seguido por Buenos Aires-Mendoza (620), Buenos Aires-Iguazú (534), Buenos Aires-Bariloche (436) y Buenos Aires-Salta (431). Más atrás aparecen Ushuaia, Resistencia, Jujuy y El Calafate.

En Despegar atribuyen este comportamiento a una mezcla de factores económicos y operativos. “Los destinos que históricamente concentran una combinación de atractivo turístico, actividad económica y buena conectividad suelen ubicarse entre los de mayor tráfico aéreo. L as aerolíneas ajustan su oferta en función del interés de los viajeros, mientras que la estacionalidad, los eventos, los viajes corporativos y la actividad productiva de cada región influyen en la evolución de estos corredores ”, explicó Paula Cristi, gerente general de la compañía para la Argentina y Uruguay.

Cabotaje: las rutas con más vuelos en mayo Buenos Aires-Córdoba encabezó el ranking doméstico, seguido por Mendoza, Iguazú, Bariloche y Salta. 1 Buenos Aires – Córdoba 758 2 Buenos Aires – Mendoza 620 3 Buenos Aires – Iguazú 534 4 Buenos Aires – Bariloche 436 5 Buenos Aires – Salta 431 -12% cayó el cabotaje en la comparación interanual de mayo. Fuente: ANAC.

En el plano internacional, mayo marcó el mejor registro histórico tanto en pasajeros como en vuelos realizados, impulsado por una mayor oferta de asientos. En total se movilizaron 1.150.780 pasajeros internacionales, un 19% más que un año atrás, mientras el acumulado de los primeros cinco meses ya supera en 6% el récord previo registrado en 2025.

Dentro de ese segmento, el corredor entre Buenos Aires y San Pablo volvió a consolidarse como la principal ruta internacional del país, con alrededor de 146.000 pasajeros mensuales transportados desde Aeroparque y Ezeiza. Y es que funciona como uno de los principales hubs de conexión hacia Norteamérica, Europa y Asia.

Detrás aparecen Buenos Aires-Santiago de Chile (97.000 pasajeros mensuales), Buenos Aires-Río de Janeiro (82.000), Buenos Aires-Lima (55.000), Buenos Aires-Madrid (100.000) y Buenos Aires-Miami (73.000).

Internacional Las rutas internacionales con más pasajeros Buenos Aires-San Pablo volvió a concentrar el mayor tráfico internacional durante mayo. Pasajeros mensuales Buenos Aires – San Pablo 146.000 Buenos Aires – Madrid 100.000 Buenos Aires – Santiago de Chile 97.000 Buenos Aires – Río de Janeiro 82.000 Buenos Aires – Miami 73.000 Buenos Aires – Lima 55.000 1.150.780 pasajeros internacionales en mayo. +8% crecimiento frente a mayo de 2025. Récord mejor registro histórico en pasajeros y vuelos. Fuente: ANAC.

En el desglose por destinos, Brasil volvió a ser el principal mercado internacional desde la Argentina con 336.788 pasajeros durante mayo, aunque registró una leve baja interanual del 1,6 por ciento. En contraste, Estados Unidos fue el mercado que más creció entre los grandes destinos: movilizó 121.747 pasajeros, un 20% más que un año atrás, impulsado por el aumento de frecuencias de American Airlines y el ingreso de LATAM en ese corredor .

El mapa de los vuelos en Argentina: cuáles son las rutas que concentran el mayor tráfico de pasajeros Shutterstock

“Las variaciones que pueden registrarse entre un mes y otro suelen responder principalmente a cuestiones estacionales, promociones puntuales o ajustes en la programación de las compañías aéreas, más que a cambios estructurales en las preferencias de los viajeros”, subrayó Cristi.