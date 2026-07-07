Este martes, 7 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.5271 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.75%.

En la última semana, la cotización del dólar cayó -0.16% y en el último año acumula un descenso de -5.81%, lo que indica una tendencia bajista.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar alternó con predominio alcista: inició con una caída, tuvo recuperaciones consecutivas, sin días planos y cerró en alza; el balance fue 6 subas y 4 bajas.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana se sitúa en 6.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable comparado con la volatilidad anual de 7.58%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, registrando un valor de 1 que indica un aumento en comparación con los días pasados. Este impulso sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas en el mercado.

En contraste, algunos días anteriores reflejaron fluctuaciones, pero el dato actual sugiere que la moneda está recuperando terreno. Esto puede generar confianza en los inversionistas y podría tener repercusiones en el comercio internacional.

Este aumento en la cotización del Dólar puede ser indicativo de un cambio en la percepción del mercado sobre la economía local y su estabilidad.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.