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Aerolíneas Argentinas volverá a ampliar su operación de cabotaje. La compañía incorporará dos nuevas frecuencias semanales entre Aeroparque y Viedma, por lo que la capital de Río Negro pasará a tener seis vuelos regulares por semana , en lugar de los cuatro actuales.

La medida fue acordada con la Agencia de Turismo de Río Negro y busca mejorar la conexión de la capital provincial con Buenos Aires. Además de incrementar la oferta de asientos, apunta a acompañar el movimiento turístico y la actividad productiva.

El aumento de frecuencias se concretará a través del programa de Conectividad Sostenible, una iniciativa que Aerolíneas Argentinas puso en marcha para desarrollar nuevas operaciones junto con provincias y municipios.

Cómo es el acuerdo

Con las dos frecuencias adicionales, Viedma contará con seis vuelos semanales desde y hacia Aeroparque. La capital rionegrina se suma así a las ciudades que comenzaron a ampliar su conectividad bajo el nuevo esquema impulsado por la empresa.

El programa establece un trabajo conjunto entre Aerolíneas Argentinas y las provincias. Mientras la línea aérea incorpora capacidad, las jurisdicciones se comprometen a desarrollar acciones destinadas a fortalecer la demanda de pasajeros . El objetivo es sostener el crecimiento de la ruta en el tiempo y evitar que los nuevos vuelos operen con baja ocupación.

El giro financiero

La ampliación de vuelos llega después de un año que marcó un cambio para Aerolíneas Argentinas. En 2025, la empresa completó por primera vez desde su reestatización un ejercicio sin recibir transferencias del Estado para financiar su funcionamiento, un objetivo que la conducción de la compañía venía planteando desde hacía varios años.

Ese mismo año registró un superávit operativo de u$s 112,7 millones, casi el doble de los u$s 56,6 millones obtenidos en 2024. La mejora contrastó con el desempeño que había mostrado la línea aérea durante los años anteriores.

Según informó la empresa, en los 16 ejercicios previos había acumulado una pérdida operativa promedio anual cercana a los u$s 400 millones a nivel EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos).

La mejora también estuvo acompañada por un mayor nivel de actividad. Durante el año pasado Aerolíneas Argentinas transportó más de 12 millones de pasajeros, alcanzó una ocupación promedio del 83% y superó los u$s 2220 millones de facturación.

En paralelo, la empresa viene ampliando su red mediante alianzas comerciales. En junio firmó un acuerdo de código compartido con Scandinavian Airlines, que le permitirá comercializar conexiones hacia Copenhague, Estocolmo y Oslo a través de Madrid o Roma.

Para el verano, Aerolíneas ya trabaja en su programación a Brasil, con vuelos a Río de Janeiro desde ciudades del interior y servicios estacionales a Florianópolis, Porto Seguro, Cabo Frío y Salvador de Bahía. Durante el invierno, la empresa había sumado frecuencias desde San Pablo hacia Bariloche y Ushuaia.