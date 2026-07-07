Hambuckers reconoció que durante el segundo trimestre el grupo reforzó las promociones para sostener el consumo

Mientras el consumo gastronómico enfrenta un contexto desafiante y las empresas del sector ajustan promociones para sostener la demanda, Fabric Group decidió abrir otro frente de negocio.

El grupo gastronómico lanzó MOTS (More Than Standard), una unidad que concentra su operación de eventos corporativos y sociales, una actividad que ya realizaba pero que ahora buscará desarrollar como una línea independiente.

La empresa espera que MOTS represente el 15% de la facturación total de Fabric Group.

Para 2026, la compañía proyecta una facturación de $ 5000 millones y más de 750 eventos. Un año después, espera duplicar ambas cifras y superar los $ 10.000 millones de ingresos con más de 1500 eventos.

El proyecto surgió ante el aumento de pedidos de empresas y clientes particulares para realizar eventos en los restaurantes del grupo. Esa demanda llevó a Fabric a ordenar una actividad que hasta ahora funcionaba integrada al resto de la operación gastronómica y darle estructura propia.

“La unidad nació por una demanda real del mercado. Cada vez más clientes nos pedían hacer eventos en nuestros espacios y vimos que había una oportunidad para desarrollar una propuesta específica”, explicó Gaspard Hambückers, director comercial de Fabric Group.

La estrategia de expansión

Según Hambückers, la empresa detectó que buena parte de la oferta del mercado obliga a coordinar gastronomía, ambientación, producción, técnica y otros servicios con distintos proveedores.

El diferencial de la propuesta de MOTS es concentrar esa operación bajo una única estructura, apoyándose en las 8 marcas gastronómicas del grupo y en la experiencia acumulada durante casi dos décadas en el negocio de la restauración.

Fabric Group opera Fabric Sushi, Emperador Meiji, Mutsuhito, Tigre Morado, Yatai-Yatoi, Kohi San, ADA y Handoróru, más una red de 100 locales en la región.

Gaspard Hambuckers, socio de Grupo Fabric, explicó que los clientes fueron los que inspiraron esta nueva unidad de negocios

La unidad organizará eventos corporativos, sociales y activaciones de marca tanto en los restaurantes del grupo como en locaciones externas. Además del catering, ofrecerá una propuesta integral que incluye producción, ambientación y operación del evento.

A diferencia de otros verticales, MOTS no requirió grandes desembolsos en infraestructura. Hambückers explicó que la compañía aprovechó activos que ya formaban parte de su operación, como cocinas, restaurantes y equipos de trabajo. “La inversión fue principalmente en talento y en conformar un equipo dedicado. Los locales, las marcas y la capacidad operativa ya estaban”, señaló.

Los eventos podrán reunir desde unas 20 personas hasta alrededor de 400 asistentes. Los tickets irán desde $ 80.000 hasta $ 150.000 por persona, según el formato y el nivel de servicio contratado.

Según Hambückers, la unidad ya tiene capacidad para realizar entre cinco y seis eventos en simultáneo y viene sumando consultas de empresas, productoras y organizadores incluso antes de su lanzamiento oficial.

En una primera etapa, el foco estará puesto en consolidar el negocio en el Área Metropolitana de Buenos Aires y, posteriormente, replicar el modelo en los otros mercados donde Fabric Group ya tiene presencia.

Crecer pese al contexto

La decisión de acelerar este negocio llega en un escenario de mayor desafío para el consumo gastronómico.

Hambückers reconoció que durante el segundo trimestre aumentó la sensibilidad al precio y que el grupo reforzó las promociones, el trabajo sobre los costos y el desarrollo de nuevas propuestas comerciales para sostener la demanda sin resignar calidad.

Con todo, aseguró que el grupo no registra diferencias significativas entre el desempeño de sus marcas premium y las de ticket más accesible. Según explicó, los clientes alternan entre unas y otras según la ocasión de consumo, sin cambios relevantes en el comportamiento general.

Grupo Fabric lanza una unidad destinada al catering y la producción de eventos

Además, destacó el crecimiento del canal propio de delivery, que ya concentra entre el 50% y el 60% de la facturación online de la compañía.

Y reveló que esa estrategia no solo reduce el impacto de las comisiones de las plataformas, sino que también le permite conocer mejor los hábitos de consumo de sus clientes y diseñar promociones específicas.