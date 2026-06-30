En esta noticia Cómo mueven las fichas

El corredor aéreo entre la Argentina y Brasil es, actualmente, el principal termómetro del tráfico internacional, según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Y todo indica que su protagonismo seguirá firme por muchos años más, pues estamos ante una expansión sostenida de la oferta, una creciente diversificación de rutas más allá de los hubs tradicionales y un flujo cada vez más dinámico de turistas brasileños hacia destinos argentinos.

De acuerdo con el organismo estatal, durante mayo las rutas entre la Argentina y Brasil movilizaron un total de 336.788 pasajeros. Aunque la cifra representó una leve baja interanual del 1,6%, el volumen continúa ubicándose muy por encima del resto de los mercados regionales y explica buena parte de la estrategia comercial de las aerolíneas.

Las rutas entre la Argentina y Brasil movilizaron un total de 336.788 pasajeros durante mayo, según datos de la ANAC. El plan de las aéreas para capitalizar el boom brasilero.

En ese marco, las principales aéreas del país reconocen que la apuesta ya no pasa solo por capturar una demanda que crece en volumen, sino también por reforzar rutas tradicionales y capturar esos flujos estacionales con mayor precisión.

Con el verano aún a varios meses de distancia, la carrera ya comenzó. Las compañías apuestan a ampliar capacidad antes que sus competidores y aprovechar un mercado que continúa siendo el mayor generador de pasajeros internacionales de la Argentina.

Hay un fuerte crecimiento del tráfico intencional. Y es que mayo marcó un récord histórico, con 1.150.780 pasajeros transportados, un 19% más que un año atrás, impulsado en buena medida por una mayor oferta de asientos. Dentro de ese mapa, el corredor Buenos Aires-San Pablo volvió a consolidarse como el más importante del país, con cerca de 146.000 pasajeros mensuales entre Aeroparque y Ezeiza.

Cómo mueven las fichas

Nada de esto pasa desapercibido para las aerolíneas. La mayoría ya comenzó a mover sus fichas. LATAM Airlines fue una de las últimas en anunciar una expansión de su red con el lanzamiento de dos rutas estacionales directas entre Buenos Aires y el nordeste brasileño. Desde el 15 de diciembre hasta el 28 de febrero de 2027, operará tres vuelos semanales hacia Natal y otros tres hacia Maceió. Viajar a Brasil con LATAM tiene un costo promedio estimado de u$s 400 a u$s 900 para los vuelos de ida y vuelta.

“Sabemos que el Nordeste brasileño es una de las opciones más elegidas para el verano y, con estos nuevos vuelos directos desde Ezeiza hacia Natal y Maceió, buscamos ofrecer a nuestros pasajeros mayor comodidad, menos tiempo de conexión y la mejor experiencia de viaje”, afirmó Florencia Scardaccione, Gerente Comercial de LATAM Airlines en Argentina.

A ello se suma un refuerzo en su operación hacia Recife, que pasará de una a cuatro frecuencias semanales. Además, mantendrá sus vuelos diarios a Florianópolis durante toda la temporada estival, así como también su conectividad con Río de Janeiro, operando vuelos desde Aeroparque y desde Ezeiza.

“Esta expansión de rutas optimiza el intercambio entre ambos países e impulsa el flujo de viajeros. Según cifras del Inprotur, Argentina recibió a más de un millón de visitantes brasileños durante el 2025, evidenciando un alza del 28% en los arribos por avión, cifra que ratifica el rol estratégico de la conectividad en la promoción del turismo regional”, señaló la compañía chilena.

El liderazgo, sin embargo, continúa en manos de GOL Linhas Aéreas, que mantiene la mayor operación entre ambos países. Según datos de la ANAC, en mayo de 2026 transportó un total de 87.720 pasajeros. Le sigue Aerolíneas Argentinas, con 61.911 pasajeros.

A su red regular desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, la brasilera agregó este invierno vuelos estacionales desde San Pablo hacia Bariloche y, por primera vez, hacia Ushuaia. Las tarifas para este vuelo comienzan desde $ 1.154.000 , mientras que de Buenos Aires a Río de Janeiro parten de los $ 270.000 en adelante. La estrategia apunta a captar el creciente flujo de turistas brasileños atraídos por la nieve argentina. Hasta el 2 de agosto, la compañía ofrecerá cuatro vuelos semanales.

“Cada temporada invernal, Bariloche recibe un importante flujo de visitantes internacionales atraídos por su oferta de nieve , deportes de invierno, paisajes naturales, gastronomía y propuestas recreativas. La ciudad es uno de los destinos más elegidos por los turistas brasileños durante los meses más fríos del año”, señaló la empresa a través de un comunicado.

La ruta también amplía las opciones de conectividad para los argentinos. A través del aeropuerto de Guarulhos, los pasajeros podrán acceder a una amplia red de destinos en Brasil, tanto para viajes de ocio como corporativos, mediante conexiones rápidas y convenientes.

Aunque GOL sigue liderando en volumen, otras compañías, como JetSMART, ya están creciendo con fuerza dentro del mismo corredor. En mayo transportó más de 35.000 pasajeros, un salto interanual del 45,2%, alcanzando una participación de mercado cercana al 10,5 por ciento.

Tras consolidar sus operaciones hacia Recife y Natal, la low cost anunció que sumará en diciembre vuelos hacia Maceió, ampliando su presencia en el nordeste brasileño.

Aerolíneas Argentinas también mantiene a Brasil como su principal mercado internacional. Mientras durante el invierno reforzó los vuelos desde San Pablo hacia Bariloche y Ushuaia con siete frecuencias semanales, la compañía ya trabaja en la programación de verano, que volverá a incluir refuerzos hacia Río de Janeiro desde ciudades del interior como Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán .

A eso se sumarán las operaciones estacionales hacia Florianópolis, Porto Seguro, Cabo Frío y Salvador de Bahía, además de los vuelos regulares a San Pablo, Curitiba y Porto Alegre.

Las tarifas, actualmente, rondan los $ 270.000 y $ 600.000 por tramo, dependiendo de la anticipación, la temporada y la ciudad de destino.