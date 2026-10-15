nstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en México.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) establece límites de edad para quienes desean solicitar un crédito hipotecario en México. Estas condiciones determinan el plazo máximo de financiamiento al que pueden acceder los trabajadores, de acuerdo con su edad y las reglas vigentes del organismo.

Aunque no existe una edad en la que un crédito vigente se cancele de forma automática, la edad sí es un factor importante al momento de contratar uno nuevo. El organismo establece que la suma de los años del solicitante y el plazo elegido para pagar el financiamiento no debe superar un límite específic o, que es diferente para hombres y mujeres.

El Crédito Infonavit es un financiamiento destinado a la adquisición de vivienda que ofrece el Instituto a los empleados formales afiliados al IMSS. Shutterstock

Por ello, antes de iniciar el trámite para comprar una vivienda, es importante conocer cuál es la edad máxima para solicitar un Crédito Infonavit, qué límite aplica para hombres y mujeres y cómo influye este criterio en el plazo de pago. Tener esta información clara te permitirpa evaluar las opciones disponibles y planificar mejor la adquisición de una propiedad.

La edad que establece Infonavit para solicitar el financiamiento de un crédito

Aunque cumplir años no cancela un financiamiento vigente, la edad sí puede determinar el plazo disponible al momento de contratar un nuevo crédito.

El Infonavit permite elegir plazos de entre uno y hasta 30 años, pero l a suma de la edad del trabajador y el plazo seleccionado debe mantenerse dentro de los límites establecidos por el Instituto:

Hombres: la edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años .

Mujeres: la edad más el plazo del financiamiento no debe superar los 75 años.

Por ejemplo, una persona de 50 años puede solicitar un Crédito Infonavit, pero no necesariamente tendrá acceso al plazo máximo de 30 años. El periodo disponible dependerá de su edad y de los límites establecidos para el financiamiento.

¿El Crédito Infonavit se cancela al cumplir cierta edad?

No existe una edad específica en la que el Crédito Infonavit se cancele de inmediato.

El Instituto aclara que, aunque existe la creencia de que el financiamiento termina al cumplir 65 o 70 años, esto no ocurre de manera automática. El crédito continúa vigente hasta que se paga completo o se actualiza alguna de las causas previstas en el contrato y las disposiciones aplicables.

Una vez que el acreditado termina de pagar el financiamiento, debe ingresar a Mi Cuenta Infonavit y verificar que el crédito aparezca con el estatus “Liquidado”. Después podrá realizar los trámites necesarios para cancelar la hipoteca y obtener los documentos que acrediten que la deuda fue cubierta.

En caso de fallecimiento o de que el trabajador obtenga un dictamen de incapacidad total permanente, el saldo puede quedar cubierto mediante el seguro asociado al crédito, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el Instituto.

¿Cómo saber si ya terminaste de pagar tu Crédito Infonavit?

Cuando el trabajador cubrió la totalidad del financiamiento, debe revisar el estado de su crédito en Mi Cuenta Infonavit.

El Instituto recomienda ingresar al apartado “Saldos y Movimientos” y comprobar que el crédito aparezca como “Liquidado”. En este mismo espacio es posible consultar si existen pagos en exceso y, en caso de que corresponda, solicitar su devolución.

Una vez confirmado que el saldo es cero, el acreditado puede comenzar el procedimiento para liberar la hipoteca y concluir formalmente el financiamiento.

Si todavía existe un saldo pendiente, el crédito continuará vigente sin importar la edad del trabajador. Por ello, es recomendable:

Consultar el estado de cuenta Mantener los pagos al corriente Revisar si existen programas de apoyo o alternativas de liquidación anticipada que puedan aplicarse

Antes de realizar cualquier trámite o tomar una decisión relacionada con el financiamiento, el Infonavit recomienda consultar la información disponible en Mi Cuenta Infonavit o acudir a uno de sus Centros de Servicio.

Las condiciones pueden variar de acuerdo con el monto, plazo, esquema de pago y seguros asociados a cada crédito.