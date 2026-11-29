Suprema Corte establece que este mecanismo de fotomultas no vulnera los derechos constitucionales de los conductores en CDMX.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es constitucional el mecanismo de la Ciudad de México que permite cobrar las fotomultas directamente a los propietarios de los vehículos, quienes son considerados responsables solidarios, independientemente de quién estuviera conduciendo al momento de cometerse la infracción.

El máximo tribunal contempla a las multas de tránsito detectadas mediante sistemas tecnológicos automatizados. Los dueños deben hacerse cargo del pago de las sanciones, incluso cuando no hayan estado al volante al momento de cometerse la infracción.

SCJN respaldó la constitucionalidad del esquema vigente en la capital mexicana y estableció que la responsabilidad solidaria de los propietarios no vulnera sus derechos de legalidad ni de audiencia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La resolución se produjo tras analizar amparos presentados por automovilistas que cuestionaron la aplicación de estas sanciones.

El fallo de la Suprema Corte sobre el corte de las fotomultas en CDMX

Al emitir su resolución, el máximo tribunal estableció que los artículos 60, último párrafo, y 64 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, así como el artículo 34 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública de la capital, no vulneran los derechos de legalidad ni de audiencia reconocidos en el artículo 14 de la Constitución.

La Corte señaló que la información registrada por las cámaras y otros dispositivos tecnológicos puede utilizarse como prueba para acreditar una infracción. Sin embargo, aclaró que los propietarios de los vehículos tienen derecho a presentar pruebas para impugnar la multa. Además, precisó que ser responsable del pago de la sanción no significa que el dueño del vehículo sea necesariamente quien cometió la infracción.

El asunto llegó al máximo tribunal después de que un conductor impugnara las disposiciones, al considerar que trasladaban injustificadamente al dueño del vehículo la responsabilidad por infracciones cometidas por otra persona. Además, argumentó que este mecanismo afectaba su derecho a defenderse frente a las consecuencias económicas derivadas de las fotomultas.

La SCJN analizó dos amparos directos en revisión relacionados con este sistema de sanciones.

El primero, identificado como 2189/2026, estuvo bajo la ponencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien propuso conceder el amparo a un conductor que había recibido 13 multas por exceder los límites de velocidad, detectadas mediante cámaras en calles de la capital.

Sin embargo, el proyecto únicamente obtuvo el respaldo de la ministra Estela Ríos González, mientras que seis integrantes del Pleno votaron en contra. Ante el rechazo de la propuesta, la ministra Herrerías Guerra se encargó de elaborar sentencia conforme a los argumentos de la mayoría.

Por otra parte, en el amparo 1555/2026, la propuesta presentada por la ministra Sara Herrerías Guerra para confirmar la resolución impugnada y negar la protección constitucional al condcutor fue aprobada por seis votos. Los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Estela Ríos González votaron en contra.

Con estas resoluciones, la Suprema Corte respaldó la constitucionalidad del esquema de fotomultas de la Ciudad de México, por lo que los propietarios de vehículos pueden ser requeridos para cubrir las sanciones económicas cuando las infracciones sean captadas mediante sistemas automatizados, aunque no hayan estado al volante.

¿Cuánto cuestan las multas en CDMX?

El monto de las sanciones se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor para 2026 es de 117.31 pesos mexicanos.

Montos de referencia de las multas según la infracción:

Exceso de velocidad: entre 10 y 20 UMA

No utilizar el cinturón de seguridad o no ceder el paso: entre 5 y 10 UMA

Cruzar un semáforo en rojo: entre 20 y 30 UMA

Utilizar el celular mientras se conduce: entre 30 y 35 UMA

Invadir carriles exclusivos del Metrobús o ciclovías: entre 40 y 60 UMA. Cuando la infracción es detectada por una cámara, la sanción alcanza las 60 UMA desde la primera falta, incluso para vehículos con placas de la Ciudad de México y sin posibilidad de acceder a descuentos por pronto pago.

En la Ciudad de México, las infracciones captadas por cámaras pueden derivar en distintas sanciones. Para los vehículos particulares con placas locales suele aplicarse el programa Fotocívicas, que contempla la pérdida de puntos en la matrícula y trabajo comunitario. En cambio, las multas económicas se aplican a autos con placas de otros estados, unidades de transporte público, vehículos registrados a nombre de personas morales y determinadas faltas graves, como circular por carriles exclusivos.