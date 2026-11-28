Conforme al calendario escolar de 185 días publicado por la Secretaría de Educación Pública.

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de México ya tienen fecha para regresar a las aulas después de las vacaciones de invierno.

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el jueves 7 de enero de 2027 se reanudarán las clases en las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

La disposición forma parte del Acuerdo número 07/07/26, publicado por la SEP, que establece un calendario de 185 días efectivos de clase para el ciclo lectivo 2026-2027.

La medida tiene alcance nacional y contempla a los estudiantes de educación básica de todo el país.

¿Cuándo comienzan y cuánto duran las vacaciones de invierno?

Según el calendario oficial, el periodo vacacional de invierno comenzará el lunes 21 de diciembre de 2026. Los días comprendidos entre el 21 y el 31 de diciembre aparecen identificados como vacaciones en el documento de la SEP.

El receso continuará durante los primeros días de enero. El calendario también marca el 1 y el 6 de enero como jornadas de suspensión de labores docentes, mientras que el 4 y el 5 de enero forman parte del periodo vacacional.

Calendario escolar 2026-2027 con todas las fechas confirmadas. SEP

El jueves 7 de enero será el primer día de regreso a clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

¿A qué estudiantes aplica el calendario escolar 2026-2027?

La disposición de la SEP alcanza a las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional que impartan educación preescolar, primaria y secundaria.

Por lo tanto, los alumnos de estos niveles deberán tomar como referencia las fechas establecidas en el documento oficial para organizar sus actividades durante el ciclo escolar.

De esta manera, las familias podrán planificar las vacaciones de fin de año y el regreso a las actividades escolares con anticipación.