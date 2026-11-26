En la Ciudad de México, pagar la multa económica no elimina los puntos de penalización acumulados en la licencia de conducir, ya que ambas sanciones se aplican de forma independiente.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México contempla ciertas infracciones que pueden provocar la cancelación de la licencia de conducir. De acuerdo con la normativa, existe un límite de puntos de penalización que, una vez alcanzado, puede derivar en la pérdida de este documento.

En detalle, el reglamento establece que las licencias de conducir serán canceladas cuando el titular acumule 12 puntos de penalización . Estos puntos se asignan dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

La licencia Tipo A es el permiso que otorga la SEMOVI para conducir autos y camionetas de uso particular. Fuente: Imagen ilustrativa hecha con ChatGPT

Si bien la mayoría de las faltas representan un punto, algunas conductas reciben sanciones más elevadas. Entre ellas se encuentran conducir a más del 40% del límite de velocidad permitido y manejar bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicotrópicas, infracciones que pueden sumar cinco puntos cada una.

¿Qué dice el Reglamento de Tránsito sobre los puntos de penalización en la licencia?

El Artículo 66 indica que las licencias se cancelan al acumular 12 puntos de penalización. El texto dice explicitamente:

La Secretaría realizará el cómputo de los puntos de penalización con base en las boletas de sanción expedidas por Seguridad Ciudadana, que hubieran sido impuestas con información de la licencia del conductor presente en el momento de la conducta infractora.

Los puntos de penalización se acumularán de acuerdo a lo indicado en las sanciones de cada artículo del presente Reglamento.

Cuando una boleta de sanción sea anulada, los puntos se descontarán por la Secretaría con base en copia de la resolución judicial o administrativa respectiva.

La acumulación de puntos no eximirá al titular de la licencia de cumplir con la sanción económica que corresponda a la infracción cometida.

Los puntos de penalización tendrán una vigencia de un año a partir de la fecha de la expedición de la boleta de sanción.

La reexpedición de una licencia que se haya extinguido por penalización procederá sólo después de transcurridos tres años.

Las personas cuya haya sido cancelada y conduzcan algún vehículo en el lapso a que se refiere el párrafo anterior, serán sancionadas con la remisión del vehículo al depósito y una multa de ciento ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

¿Por qué pueden cancelar la licencia de conducir en CDMX?

La licencia de conducir puede ser cancelada cuando el titular acumula 12 puntos de penalización. Así lo establece el artículo 66 del Reglamento de Tránsito, que determina que las sanciones se contabilizan a partir de las boletas emitidas por las infracciones cometidas.

Algunas conductas consideradas graves son:

Exceder en más del 40% el límite de velocidad permitido: 5 puntos.

Conducir bajo los efectos del alcohol: 5 puntos.

Manejar bajo los efectos de sustancias psicotrópicas: 5 puntos.

Cometer otras infracciones: la cantidad de puntos dependerá de lo establecido para cada falta en el Reglamento.

Cabe destacar que los puntos de penalización permanecen vigentes durante un año, contado a partir de la fecha de emisión de la boleta de sanción. Asimismo, perder la licencia no significa quedar exento del pago de las multas económicas correspondientes.

¿Qué pasa después de la cancelación de la licencia?

Cuando un conductor pierde su licencia, deberá esperar un periodo mínimo de tres años para volver a tramitarla. Durante ese tiempo, no estará autorizado para conducir vehículos.

Aquellos que manejen incluso durante el periodo de cancelación pueden recibir una sanción adicional, que contempla la remisión del auto al depósito vehicular y una multa equivalente a 180 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

No obstante, la normativa también contempla situaciones en las que los puntos pueden ser eliminados del registro. Esto ocurre cuando una boleta de sanción es anulada mediante una resolución judicial o administrativa, documento que deberá presentarse ante la autoridad correspondiente para que se realice el descuento.