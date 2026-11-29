El patrimonio de Ricardo Salinas Pliego y su familia asciende aproximadamente a USD 3,700 millones de dólares, según estimaciones publicadas de Forbes.

En esta noticia La reflexión de Ricardo Salinas Pliego sobre la felicidad y la envidia

Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano y propietario de Grupo Salinas, desató polémica por mostrar su extravagante estilo de vida y la fortuna que construyó a través de sus negocios.

Además de su trayectoria empresarial, el magnate mantiene una presencia activa en plataformas digitales, especialmente en X, donde comparte fotos de sus actividades personales, opiniones sobre distintos temas y reflexiones relacionadas con el éxito, el dinero y la felicidad.

Ricardo Salinas es el fundador y presidente de Grupo Salinas, uno de los principales grupos empresariales de México, que reúne compañías dedicadas a sectores como finanzas, telecomunicaciones, medios de comunicación, transporte, y otros. Wikimedia Commons

Uno de sus consejos más populares para llegar a la plenitud en la vida consiste en dejar de lado la envidia, evitar las comparaciones y aprender a construir el propio bienestar sin depender del dinero de los demás.

La reflexión de Ricardo Salinas Pliego sobre la felicidad y la envidia

En 2024, Ricardo Salinas publicó un mensaje en su cuenta de X en el que relacionó la felicidad con la importancia de evitar la envidia y no depender económicamente de otras personas para mantener un determinado estilo de vida.

“Les deseo una larga y exitosa vida como la mía, si quieren ser felices, aléjense de la envidia y dejen de querer vivir bien con el dinero de los demás, jajaja” , expresó el empresario, conocido popularmente como el “Tío Richie”.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que aparece junto a amigos y familiares durante un viaje en yate por el mar Mediterráneo, disfrutando de un día soleado y de los paisajes de la región.

Con este mensaje, el empresario mexicano compartió su postura sobre la relación entre la felicidad, el éxito personal y la independencia económica, una reflexión que también generó diversas reacciones entre sus seguidores y usuarios de la plataforma.