La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) fijó en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del segundo semestre de 2026 el calendario de verificación vehicular.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) fijó en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del segundo semestre de 2026 el calendario de verificación vehicular. Noviembre cierra el periodo ordinario para los vehículos con engomado verde y placas terminadas en 1 o 2, que deben verificar a más tardar el 30 de noviembre.

Existe una ampliación de 15 días naturales, pero no es automática: se concede solo en tres casos. Para el grupo verde llega hasta el 15 de diciembre y permite verificar sin pagar la multa por verificación extemporánea.

Qué placas deben verificar antes de terminar noviembre

El calendario se reparte por color de engomado y último dígito de la placa: amarillo 5 o 6, julio y agosto; rosa 7 u 8, agosto y septiembre; rojo 3 o 4, septiembre y octubre; azul 9 o 0, noviembre y diciembre. Los autos con engomado verde son los que deben tramitar la verificación en octubre y noviembre.

Los de engomado azul también tienen noviembre entre sus meses, pero su plazo llega hasta el 31 de diciembre: no vence este mes. Si necesitan la ampliación, su fecha límite es el 15 de enero de 2027.

Noviembre cierra el periodo ordinario para los vehículos con engomado verde y placas terminadas en 1 o 2, que deben verificar a más tardar el 30 de noviembre.

Quién puede acceder a los 15 días de prórroga

Los últimos siete días naturales del periodo verde son del 24 al 30 de noviembre. La primera situación es un rechazo en los últimos siete días naturales del periodo, obtenido en el mismo Centro de Verificación. La segunda, que el portal de adeudos o de citas no refleje un pago hecho en esos días. La tercera, que el portal muestre sanciones cívicas en ese lapso.

En todos los casos, el verificentro debe comprobar que el vehículo no tenga adeudos por infracciones, sanciones o tenencia. Mientras dura la ampliación, el auto mantiene los beneficios de circulación de su holograma.

Qué hay que hacer para no pagar la multa

La prórroga se tramita directamente en el Centro de Verificación de Emisiones Vehiculares, que comprueba el supuesto y guarda en el expediente las consultas y documentos. Cumplidas esas comprobaciones, el servicio se presta sin la multa por verificación extemporánea.

Si la ampliación vence sin que el vehículo acredite la verificación, hay que pagar la multa para hacer el trámite. Eso incluye los casos de pagos que siguen sin reflejarse o de sanciones aún pendientes. Cuando hubo un rechazo, los 15 días permiten repetir la prueba.