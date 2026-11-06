Si un hombre tiene 60 años, el plazo máximo que podría elegir bajo esta regla sería de 10 años.

El límite para solicitar un crédito del Infonavit depende de la edad de la persona y del plazo que elija para pagar el financiamiento.

De acuerdo con la información oficial del Instituto, la suma de la edad del solicitante más el plazo del crédito no puede superar los 70 años para los hombres ni los 75 años para las mujeres.

Esto significa que una persona de mayor edad puede acceder a un crédito, pero tendrá que elegir un plazo más corto para cumplir con el límite establecido por el Infonavit.

Cuál es la edad máxima para solicitar un crédito Infonavit

El crédito tradicional del Infonavit permite elegir un plazo de uno a 30 años, siempre que se respete el límite de edad establecido por el Instituto.

La regla oficial es:

Hombres: edad más plazo del crédito no puede superar los 70 años .

Mujeres: edad más plazo del crédito no puede superar los 75 años.

Por ejemplo, si un hombre tiene 60 años, el plazo máximo que podría elegir bajo esta regla sería de 10 años. Para una mujer de la misma edad, el plazo podría llegar hasta 15 años.

El monto que puede recibir cada derechohabiente depende de su capacidad de pago y puede consultarse en Mi Cuenta Infonavit, dentro de la sección de precalificación y puntos.

En el crédito tradicional, el Infonavit señala un monto de hasta $2,935,002.35, sujeto a la capacidad de pago del solicitante.

El monto que puede recibir cada derechohabiente depende de su capacidad de pago y puede consultarse en Mi Cuenta Infonavit. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué las mujeres tienen cinco años más de margen

La diferencia está establecida directamente en las condiciones del crédito: mientras que para los hombres la suma de edad y plazo tiene como límite los 70 años, para las mujeres el límite llega a 75 años.

Esto genera un margen adicional de cinco años para las mujeres al momento de elegir el plazo del financiamiento.

La diferencia puede ser relevante para quienes solicitan un crédito a una edad más avanzada, porque permite disponer de un plazo potencialmente mayor para pagar la vivienda.

El Infonavit también ofrece otras modalidades de financiamiento para comprar una vivienda. Algunas combinan el crédito del Instituto con una entidad financiera y mantienen la misma regla sobre la suma de edad más plazo: 70 años para hombres y 75 para mujeres.

Qué créditos ofrece el Infonavit para comprar una vivienda

Además del crédito tradicional, el Instituto contempla diferentes alternativas para quienes buscan adquirir una vivienda. Entre ellas se encuentran opciones en las que participa una entidad financiera para ampliar el monto disponible.

Según las condiciones publicadas por el Infonavit, algunas alternativas contemplan:

Crédito tradicional: hasta $2,935,002.35, sujeto a la capacidad de pago.

Crédito con una entidad financiera: el Infonavit puede aportar hasta $1,159,022.80, dependiendo de la capacidad de pago.

Modalidad para comprobar ingresos adicionales: permite considerar ingresos como propinas o comisiones y contempla un monto de hasta $684,715.01 por parte del Infonavit.

Crédito para determinados niveles de ingreso: contempla condiciones específicas de salario y una tasa diferenciada.

Los plazos pueden ir de uno a 30 años, pero en las modalidades señaladas debe respetarse el límite de edad correspondiente.