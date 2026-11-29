Según la especialista Hana Patel, el sonido constante del ventilador imita al ruido blanco y ayuda a dormir más rápido en noches calurosas.

Dormir con el ventilador encendido durante las noches calurosas puede ayudar a algunas personas a descansar mejor, no solo por la sensación de frescura, sino también por el ruido constante que genera. La médica Hana Patel, especialista en sueño y profesional del Servicio Nacional de Salud británico (NHS), explicó cómo este sonido puede favorecer la conciliación del sueño.

Su recomendación permite conocer qué beneficios tiene el ventilador, qué efectos puede ocasionar y qué cuidados conviene tener antes de dejarlo encendido toda la noche.

¿Por qué el zumbido del ventilador puede ayudar a dormir más rápido?

La especialista explicó que el sonido constante que produce el ventilador puede funcionar de manera similar al ruido blanco, un estímulo sonoro que algunas personas utilizan para relajarse y conciliar el sueño.

En declaraciones recogidas por Tom’s Guide el 17 de abril de 2026, Patel explicó: “El zumbido del ventilador imita el ruido blanco ayuda a muchas personas a dormirse más rápido”.

La especialista relacionó este efecto con la posibilidad de generar un ambiente sonoro más relajante durante la noche.

Limpiar las aspas y evitar que el aire apunte directo al rostro reduce la sequedad, la congestión y las alergias al dormir con ventilador. Fuente: Shutterstock

Precaución sobre las molestias que puede generar el ventilador durante la noche

En una publicación de MadeForMums del 26 de mayo de 2026, Patel advirtió que el uso del ventilador puede generar algunas molestias, especialmente si permanece encendido durante varias horas.

La médica explicó que el ventilador no provoca problemas de salud graves, pero algunas personas pueden despertarse con la piel seca, congestión, alergias agravadas e incluso molestias musculares.

Entre los efectos que pueden aparecer se encuentran:

Sequedad : el flujo de aire constante puede favorecer la evaporación de la humedad y provocar sequedad en la piel, los ojos o las mucosas.

Congestión : algunas personas pueden experimentar molestias nasales al dormir con el aire dirigido hacia ellas.

Alergias: el movimiento del aire puede dispersar polvo y otras partículas presentes en la habitación.

¿Por qué es importante limpiar las aspas del ventilador?

Uno de los cuidados que destacó la experta es que está relacionado con el polvo acumulado en las aspas del ventilador. Según explicó, cuando el aparato se enciende, las partículas acumuladas pueden dispersarse por la habitación y ser inhaladas durante el descanso.

Por eso, mantener el ventilador limpio es una precaución importante, especialmente para las personas que tienen alergias o sensibilidad respiratoria.

La limpieza periódica de las aspas, las rejillas y otras superficies del aparato ayuda a retirar el polvo acumulado antes de ponerlo en funcionamiento.

¿Cómo conviene usar el ventilador durante la noche?

Para reducir las posibles molestias, es recomendable evitar que el flujo de aire apunte directamente al rostro durante varias horas y mantener el aparato limpio.

También conviene colocarlo en una posición que permita distribuir el aire por la habitación sin generar una corriente demasiado intensa sobre la cama.

El ventilador puede ser una alternativa para mejorar la sensación térmica durante las noches de calor y favorecer el descanso. Sin embargo, sus beneficios dependen de las condiciones ambientales y de cómo cada persona reaccione al flujo de aire y al ruido que produce.