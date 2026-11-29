La SCJN reconoció que las condiciones particulares del trabajo agrícola justifican medidas especiales de protección para garantizar los derechos y el bienestar de este sector.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que establecen obligaciones específicas para los patrones agrícolas, con el propósito de garantizar condiciones laborales dignas y proteger los derechos de las personas trabajadoras del campo.

Entre las principales obligaciones se encuentra proporcionar a los trabajadores alojamiento en condiciones dignas, alimentos y agua potable durante la jornada laboral.

Según Data México, durante el primer trimestre de 2026, las personas dedicadas a actividades agrícolas en México percibieron un ingreso mensual promedio de 3,270 pesos, con una jornada laboral aproximada de 36.5 horas semanales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por otra parte, la legislación establece prohibiciones expresas para evitar abusos laborales, como contratar a niños y adolescentes, pagar salarios mediante mercancías u obligar a los trabajadores a llevar a sus hijos a los centros de trabajo.

Obligaciones de los patrones agrícolas en México

Según lo determinado en los Amparos en Revisión 587/2025, 199/2026 y 230/2026, los empleadores agrícolas deben proporcionar gratuitamente alojamiento en condiciones adecuadas, alimentos y agua durante la jornada laboral. También deben:

Facilitar el traslado de los trabajadores para recibir atención médica

Contar con materiales de curación

Promover el acceso a la educación

Ofrecer capacitación sobre el uso adecuado del equipo y las herramientas de trabajo

Al resolver los asuntos, el Pleno de la Suprema Corte consideró que estas disposiciones son compatibles con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que las actividades agrícolas presentan condiciones particulares que requieren una protección especial.

El máximo tribunal reconoció que los trabajadores del campo enfrentaron históricamente situaciones de vulnerabilidad, por lo que resulta legítimo establecer medidas para garantizar el ejercicio efectivo de su derecho a un trabajo digno.

¿Qué derechos tiene un trabajador de campo?

Respecto a la obligación de proporcionar alimentos y agua durante la jornada laboral, la Suprema Corte señaló que esta medida contribuye a garantizar el derecho a la alimentación, reconocido en el artículo 4º constitucional, cuyo cumplimiento debe avanzar de manera progresiva.

En materia de vivienda, el máximo tribunal recordó que la obligación patronal de proporcionar habitaciones a las personas trabajadoras del campo existe en la Ley Federal del Trabajo desde 1970. Por ello, explicó que la reforma de enero de 2024 no creó una obligación nueva, sino que precisó las características y condiciones que deben cumplir esos espacios para garantizar una vivienda digna.

Además, aclaró que esta responsabilidad no puede considerarse cubierta mediante las aportaciones que los empleadores realizan al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ya que ambas obligaciones tienen finalidades y naturalezas jurídicas diferentes.