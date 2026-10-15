Respetar la advertencia permite aumentar el tiempo de reacción y reducir el riesgo de atropellamientos. (Representación creada con IA)

Las señales de tránsito con animales cumplen una función preventiva: advierten a los conductores que pueden encontrarse con fauna silvestre atravesando la carretera. Una de ellas muestra la figura de un jaguar y cobra especial importancia en algunas rutas de Quintana Roo, donde estos felinos utilizan los corredores naturales que atraviesan zonas cercanas a las carreteras.

La presencia de esta señal no significa que necesariamente habrá un jaguar sobre el camino, sino que indica que se trata de un sector donde existe posibilidad de cruce de fauna. Respetar la advertencia permite aumentar el tiempo de reacción y reducir el riesgo de atropellamientos.

Qué significa la señal de tránsito con un jaguar

En México, esta señalización representa la posibilidad de que aparezca un jaguar en la zona, el cual está clasificado como especie en peligro de extinción dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene acciones de inspección y vigilancia relacionadas con la protección de la especie y su hábitat.

En el caso de este animal, la figura identifica un sector en el que existe presencia de esta especie y posibilidad de desplazamiento entre distintos sectores de su hábitat.

En México, el jaguar (Panthera onca) está clasificado como especie en peligro de extinción. Fuente: Shutterstock J.Marcos

Dónde se registraron atropellamientos de jaguares

Uno de los sectores donde se documentaron atropellamientos es la carretera federal 307, que conecta distintas localidades de Quintana Roo y atraviesa áreas utilizadas por fauna silvestre.

En febrero de 2023, una hembra de jaguar murió atropellada en el tramo de la carretera 307 entre Cancún y Playa del Carmen. El caso fue documentado por organizaciones ambientalistas y medios de comunicación.

Meses después, en julio de ese año, otro jaguar fue encontrado muerto tras ser atropellado cerca de Akumal, en el tramo de la carretera 307 entre Playa del Carmen y Tulum. El ejemplar fue reportado a las autoridades y el caso fue documentado por distintos medios.

Los sucesos, sin embargo, no se limitaron a esos episodios. Según datos difundidos por el Jaguar Wildlife Center, entre 2018 y 2024 se registraron 15 casos de jaguares atropellados, y la mayoría ocurrió en la carretera 307. Algunos ejemplares sobrevivieron y pudieron regresar a su hábitat.

Por qué es importante respetar la señal del jaguar

La pérdida de hábitat es la principal amenaza para la especie, que en México perdió más del 40% de su territorio. La reducción y fragmentación de los espacios naturales puede dificultar el desplazamiento de los animales entre distintas zonas.

Además, los resultados del Tercer Censo Nacional del Jaguar estimaron una población de 5.326 ejemplares en México durante 2024. La Península de Yucatán concentró la mayor estimación regional, con 1.699 jaguares. El censo fue presentado posteriormente y constituye la medición más reciente disponible para la población nacional.

En la carretera 307 también se han impulsado medidas para disminuir los conflictos entre vehículos y fauna. El Gobierno de Quintana Roo impulsa un proyecto para construir 21 pasos de fauna a lo largo de la carretera entre Cancún y Tulum: 15 plataformas elevadas, dos estructuras tipo dosel y cuatro cruces subterráneos.

Los conductores que encuentren una señal de este tipo deben: