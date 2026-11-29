El nivel de protección del productor debe adecuarse a las necesidades individuales de cada uno.

A la hora de elegir un protector solar, una de las principales dudas es qué factor de protección conviene utilizar: 30 o 50. Aunque ambos ayudan a prevenir los daños causados por la radiación solar, existen diferencias en el nivel de protección que ofrecen. Conocer sus características permite seleccionar el producto más adecuado según el tipo de piel, la exposición al sol y las actividades que se realizan durante el día.

El Factor de Protección Solar (FPS) indica el nivel de protección frente a los rayos UVB, responsables de las quemaduras solares y vinculados al desarrollo del cáncer de piel. Por eso, elegir un factor adecuado es importante para reducir los efectos perjudiciales de la exposición del sol.

Incorporar el protector solar a la rutina diaria es fundamental para prevenir el envejecimiento prematuro y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades de la piel.

¿Cuál es la diferencia entre el protector solar 30 y el protector solar 50?

La principal diferencia entre ambos productos está en la cantidad de radiación UVB que consiguen filtrar. Mientras que el FPS 30 deja pasar aproximadamente el 3% de estos rayos, el FPS 50 permite el paso de alrededor del 2%.

Esto significa que el protector solar 50 ofrece un nivel de protección superior, aunque ninguno de los dos garantiza una protección total . La elección dependerá de las características de cada persona, la intensidad del sol y el tiempo que permanezca expuesta a la radiación.

Cuándo conviene comprar FPS 30 y cuándo FPS 50

El protector solar FPS 30 puede ser una alternativa para el uso cotidiano, especialmente cuando la exposición al sol es moderada y se respetan las recomendaciones de aplicación.

Por su parte, el FPS 50 es una opción recomendable para personas con piel muy clara o sensible, así como para quienes tienen antecedentes de cáncer de piel. También puede ser conveniente durante actividades al aire libre que implican una exposición prolongada, como:

Nadar

Caminar

Esquiar

Además del factor de protección, es importante tener en cuenta cuánto tiempo se permanece bajo el sol y si existen condiciones que aumentan la exposición a la radiación ultravioleta.

Por s parte, el tono y las características de la piel también inflyen en la elección del protector solar. En términos generales, las personas de piel clara, que suelen quemarse con mayor facilidad, pueden beneficiarse del uso de FPS 50.

Quienes tienen piel de tono medio pueden optar por FPS 30 o 50, de acuerdo con la intensidad y duración de la exposición. En el caso de las pieles más oscuras, aunque cuentan con mayor cantidad de melanina, también necesitan protección solar y pueden utilizar FPS 30 o superior.

Cómo aplicar el protector solar

La eficacia del protector depende en gran medida de su correcta aplicación. Se recomienda colocarlo sobre las zonas expuestas, entre 15 y 30 minutos antes de salir al sol, y reaplicarlo cada dos horas.

También es necesario volver a aplicarlo después de:

Nadar Transpirar intensamente Secarse con una toalla, incluso cuando el producto indica que es resistente al agua

Por último, la protección solar no debe limitarse a los días despejados: los rayos ultravioleta también pueden atravesar las nubes.