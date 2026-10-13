"Crédito No hipotecario para reparar, ampliar o mejorar tu vivienda sin afectar su estructura, ¡cambia pisos o muebles de cocina y baño", Infonavit.

El Infonavit ofrece préstamos no hipotecarios para sus derechohabientes con Subcuenta de Vivienda activa que desean remodelar su vivienda. El programa de Crédito no hipotercario se llama Mejoravit y da la oportunidad a los beneficiarios de ampliar la casa, mejorarla y reparar, siempre y cuando estos cambios no afecten la estrucutra de la casa. “¡Cambia pisos o muebles de cocina y baño, pinta e impermeabiliza, renueva tu jardín y mucho más!“, indica el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Entre los multiples beneficios de Mejoravit, el solicitante no tiene que ser obligatoriamente el dueño de la propiedad, pero sí debe tener disponbile su Subcuenta de Vivienda. Según informó Infonavit, la vivienda puede estar a nombre del conyugue, hijos, hermanos, padres, abuelos o inclusive a nombre de los suegros.

Infonavit: Ya contratamos más de 319 mil viviendas para el Bienestar y entregamos 4 mil 700. Claudia Sheinbaum y Octavio Romero Oropeza en conferencia de prensa. Infonavit

Préstamos desde $10,698.67 y hasta $169,039.02 con Mejoravit

El crédito no hipotecario Merojavit ofrece un monto que va desde “$10,698.67 y hasta $169,039.02, sin rebasar el 90% del importe en tu Subcuenta de Vivienda” .

Sin embargo, los montos pueden varias según los casos de cada solicitante. En ese sentido, Infonavit dio las dos casos en los que los montos y las tasas pueden variar.

Si eliges un monto hasta $42,794.69, la tasa de interés será del 10% anual fija y podrás elegir de 1 hasta 5 años de plazo de crédito.

Si eliges un monto mayor a $42,794.69, la tasa de interés será del 11% anual fija y podrás elegir de 1 hasta 10 años de plazo de crédito.

Créditos con la Subcuenta de Vivienda hasta los 75 años para mujeres y 70 para hombres. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Requisitos básicos para solicitar el préstamos con Mejorativ

Antes de iniciar el trámite, Infonavit aclara que el crédito se entrega de forma individual, por loq ue la suma de la edad más el plazo del crédito no puede exceder los 70 años, en el caso de las muejeres, la edad máxima son 75 años.

El solicitante debe vivir en la casa para la cual será destinado el crédito de reparaciones.

Ser derechohabiente con relación laboral vigente.

Estar registrado en una Afore y contar con registros biométricos actualizados.

Autorizar la consulta a buró de crédito.

No tener un crédito vigente con el Infonavit.

Entra a Mi Cuenta Infonavit para conocer el monto al que puedes acceder y conocer los requisitos y más de este crédito.