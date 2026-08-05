Confirmado | Infonavit deposita 70 mil pesos a quienes cumplan tres requisitos clave en agosto 2026

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorga un financiamiento complementario que alcanza un monto cercano a los 70 mil pesos para los derechohabientes.

Este beneficio económico del programa Equipa tu Casa de Infonavit permite remodelar, reparar o equipar la vivienda adquirida mediante un crédito hipotecario. Sin embargo, no se trata de un regalo o subsidio directo, sino de un crédito adicional que requiere cumplir tres requisitos claves.

¿De qué trata la ayuda de Infonavit y cuánto dinero otorga?

Según información publicada por la Organización Editorial Mexicana, el programa Equipa tu Casa es un financiamiento complementario que ofrece montos desde los $10,700 hasta los $71,324 pesos. Este financiamiento no es un fondo a fondo perdido ni un depósito automático universal; es un crédito que se autoriza junto con el crédito hipotecario principal, ya sea un Crédito Tradicional o un crédito Infonavit Total.

Financiamiento del Infonavit en México. Fuente: Shutterstock

De acuerdo con el Portal Oficial del Infonavit (portalmx.infonavit.org.mx), los recursos asignados se depositan directamente en la cuenta bancaria del trabajador y deben utilizarse para:

Adquisición de ecotecnologías y electrodomésticos eficientes.

Obras de reparación, pintura, impermeabilización y acabados.

Instalaciones de plomería, gas y acondicionamiento del hogar.

Compra de materiales de construcción y pago de mano de obra.

¿Cuáles son los tres requisitos clave para obtener el dinero?

Para acceder a este monto complementario de hasta 70 mil pesos en agosto de 2026, los trabajadores deben cumplir obligatoriamente con los siguientes tres criterios establecidos por el Instituto:

Relación laboral vigente : cotizar activamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo un empleo formal.

Precalificación favorable : contar con el puntaje requerido y la capacidad de pago suficiente en el sistema institucional.

Solicitud simultánea: tramitar el complemento Equipa tu Casa en el mismo momento en que se formaliza la solicitud del crédito hipotecario para comprar una vivienda nueva o existente.

¿Cómo se paga este crédito adicional y qué tasa de interés maneja?

De acuerdo con las reglas de operación disponibles en el portal Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), el costo del financiamiento mantiene las mismas condiciones del crédito hipotecario base. La tasa de interés oscila entre el 3.76% y el 10.45%, calculada según el nivel salarial del trabajador.

El saldo adeudado del programa se suma al saldo del crédito principal, por lo que el plazo de pago y la mensualidad corren de forma paralela, evitando cobros por separado o gestiones con instituciones bancarias externas.

¿Cómo se debe comprobar el uso de los recursos depositados?

Una vez recibido el depósito en la cuenta del trabajador, el beneficiario adquiere el compromiso de justificar el destino del dinero. Conforme a las pautas de comercios aliados autorizados como The Home Depot México y los lineamientos del propio Infonavit, el usuario debe cargar en la plataforma digital las siguientes evidencias:

Facturas electrónicas que amparen la compra de materiales o artículos aprobados.

Fotografías del antes y después de la vivienda o del equipamiento instalado.

Evidencia documental que coincida con el presupuesto de obras entregado previamente al Instituto.

Para verificar la elegibilidad y revisar el crédito asignado, los interesados pueden ingresar a la plataforma de Mi Cuenta Infonavit o comunicarse a la línea telefónica Infonatel (800 008 3900).