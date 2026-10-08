Octavio Romero Oropeza, director general de Infonavit. Conoce cuáles son los filtros para ver los detalles de la casa ideal en el catálogo de viviendas para el bienestar.

Con casas con una superficie al menos de menos 60 m² y adecuaciones propias para una familia tipo, con dos recámaras, cocina, baño, sala y comedor, el Infonavit y el Gobierno de México lanzaron el catálogo del Programa Vivienda para el Bienestar.

“Aquí encontrarás opciones de vivienda accesibles, seguras y dignas, ubicadas en zonas que cuentan con condiciones óptimas para el bienestar y desarrollo de las familias”, señaló Infonavit. El acceso al catálogo de la casa está en el link del Portal MX Infonavit y cuenta con un filtro para elegir estados, municipios y tipo de desarrollo.

Catálogo de vivienda para el Bienestar en todo el país. Infonavit

Qué información entrega el catálogo de Programa Viviendas Para el Bienestar

Una vez el derechohabiente hace elege sus filtros, el catálogo del Infonavit ofrece la siguiente información del inmueble:

Fotos de exterior e interior de la vivienda

Estado y municipio donde se encuentra

Cantidad de viviendas

Dirección de la casa muestra

Horarios de atención y visitas a la casa muestra

Qué hacer si quiero ver una casa de muestra del Programa Viviendas Para el Bienestar

En el caso que la persona esté interesada en ir a ver una casa de muestra, dentro del catálogo de viviendas, una vez elija la casa, deben darle click en “Quiero más información”.

Infonavit presentó en enlace dónde pueden ver el catálogo de casas en todo el país. Captura sitio web Infonavit

Allí deberán completar los siguientes datos. Ejemplo:

Desarrollo: Infonavit La Cumbre (se carga por defecto) Estado Jalisco y Municipio Tlajomulco de Zúñiga (se cargan por defecto) Nombres y apellidos Celular y correo electrónico Y enviar formulario.

Requisitos básicos para acceder al Programa Vivienda para el Bienestar

Para revisar los requisitos y el acceso a las casas del Programa Vivienda para el Bienestar, el procedimiento depende de si eres derechohabiente del Infonavit o si no estás cotizando formalmente.

Ejemplo de una casa modelo en Jalisco presentada por Infonavit en su catálago de Viviendas para el Bienestar. Infonavit

Para los trabajadores cotizantes, el proceso se gestiona directamente desde la plataforma digital del Infonavit con los siguientes pasos: Ingresa al portal Mi Cuenta Infonavit con tu Número de Seguro Social (NSS) y contraseña. Dirígete a la sección “Precalificación y Puntos” o “Tramitar mi crédito” para validar si alcanzas la puntuación mínima. Revisa en el portal la oferta disponible de casas e inscríbete al taller gratuito “Saber más para decidir mejor”. Para las personas que no cuentan con empleo formal ni cotización activa, la atención la coordina la CONAVI: Revisa convocatorias y ubicaciones de módulos presenciales en el portal oficial viviendabienestar.gob.mx. Presenta tu solicitud en los módulos de atención ciudadana instalados en las zonas prioritarias de desarrollo. Acredita no tener una vivienda propia ni contar con subsidios o créditos vigentes en Infonavit o Fovissste.

El Programa Vivienda para el Bienestar comercializa y asigna casas de interés social principalmente a personas con ingresos de 1 a 2 salarios mínimos y sin propiedad previa. Para acceder, el trámite se divide según el esquema laboral de cada solicitante, requiriendo en todos los casos identificación oficial, CURP y comprobante de ingresos o domicilio.