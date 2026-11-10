Tener un empleo formal también implica contar con un ahorro en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Esto se debe a que los empleadores tienen la obligación de realizar aportaciones económicas a nombre de sus trabajadores, incluso si estos todavía no solicitan un crédito hipotecario.

El monto corresponde al 5% del Salario Diario Integrado (SDI) de cada trabajador, es decir, el sueldo más las prestaciones registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estos recursos se depositan cada dos meses en la Subcuenta de Vivienda y forman parte del ahorro que el empleado acumula durante su vida laboral.

Los trámites ante el Infonavit son gratis y sin intermediarios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

“Si tienes un trabajo formal, tu empleador debe depositar bimestralmente el equivalente al 5% de tu salario diario integrado en tu Subcuenta de Vivienda” , detalla Infonavit en su anuncio oficial.

Para comprobar que el dinero llega correctamente, el Infonavit permite consultar los movimientos desde Mi Cuenta Infonavit, sin necesidad de acudir a una oficina. También existe un documento que muestra las aportaciones realizadas por los distintos patrones a lo largo de la trayectoria laboral.

Consulta si tu jefe deposita el 5% de tu salario al Infonavit

Los trabajadores pueden revisar sus aportaciones directamente en el portal oficial Mi Cuenta Infonavit.

Siendo un proceso sencillo y de acceso para todos, dentro de la plataforma deben ingresar al apartado Mi Ahorro y seleccionar Mis últimas aportaciones, donde pueden consultar el historial de los depósitos realizados por sus empleadores.

El Instituto también ofrece el Resumen de Movimientos, un documento que se puede consultar y descargar desde la misma plataforma sin salir de casa. Este permite conocer el monto y los detalles del ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda.

Según explica el organismo, la información está disponible desde mayo de 1972 hasta la fecha, aunque el ahorro comienza a reflejarse a partir de la primera aportación pagada por el patrón.

Es importante comprobar que el salario utilizado para calcular las aportaciones sea el correcto. Para ello, el Infonavit recomienda revisar el Salario Diario Integrado que el empleador tiene registrado ante el IMSS. Los trabajadores pueden conocer este dato mediante la constancia de semanas cotizadas que se genera en el portal del Seguro Social.

Las consultas de los aportes se pueden hacer desde la web o desde el celular. Infonavit

¿Cómo solicitar el Historial de Aportaciones del Infonavit y qué requisitos piden?

Otra alternativa es solicitar el Historial de Aportaciones del Fondo Nacional de Vivienda, un documento emitido por el Infonavit que permite visualizar los depósitos realizados por los patrones durante toda la vida laboral o en un periodo específico.

A diferencia del Resumen de Movimientos, este trámite debe realizarse personalmente en los Centros de Servicio Infonavit (CESI). Para obtenerlo, el interesado debe presentar el formato de solicitud correspondiente, disponible para descargar o solicitar en las Delegaciones Regionales del Instituto, además de los siguientes documentos y datos:

Identificación oficial vigente con fotografía, como credencial para votar, pasaporte o CURP Biométrica.

Ubicación de Centros de Servicio de Infonavit: atencion gratis y de forma directa. Infonavit

Número de Seguridad Social (NSS).

Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Número telefónico y correo electrónico de contacto.

Para extranjeros, tarjeta de residente temporal o permanente.

Revisar periódicamente estos movimientos permite a los trabajadores comprobar que sus empleadores cumplen con la obligación de depositar el 5% correspondiente y que los recursos se reflejan en su Subcuenta de Vivienda, por otra parte, el organismo remarcó que este proceso y todos los trámites ante el Instituto son gratis y no require de gestores.