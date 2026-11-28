Los trabajadores que reciben una pensión conforme a la Ley del Seguro Social de 1973 o la Ley del Seguro Social de 1997 no están sujetos a una modificación general derivada de este fallo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló diversas disposiciones que permiten a las autoridades solicitar información sobre dispositivos móviles, conservar datos de telecomunicaciones y utilizar mecanismos de geolocalización en tiempo real, así como bloquear señales de comunicación.

La determinación se realizó al resolver el amparo en revisión 193/2026, bajo el argumento de que estas herramientas están en línea con la seguridad pública y la procuración de justicia.

La Corte aclaró que la geolocalización en tiempo real permite identificar la ubicación aproximada de un teléfono celular, pero no autoriza a consultar llamadas, mensajes ni otros datos derivados del proceso de comunicación.

Asimismo, estableció que esta medida debe contar con una orden escrita de una autoridad competente, debidamente fundamentada y motivada, y ajustarse a los requisitos previstos en la legislación.

La SCJN precisó que las autoridades que pretendan acceder a esos registros deberán obtener una autorización judicial federal, en la que se justifiquen los motivos de la solicitud y se identifique a las personas involucradas. SCJN

En cuanto a la conservación de información, la resolución del amparo 193/2026 determinó que la obligación establecida en el artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no contempla almacenar el contenido de las comunicaciones de los usuarios, sino los registros relacionados con la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

Suprema Corte invalida normas de tres estados sobre datos personales y transparencia

El pasado 13 de abril, la SCJN invalidó distintas disposiciones de Zacatecas, Yucatán y Veracruz relacionadas con la protección de datos personales y el acceso a la información de partidos políticos y sindicatos. El máximo tribunal determinó que la regulación de estas materias corresponde exclusivamente a la Federación, por lo que las entidades federativas no tienen facultades para establecer disposiciones propias.

La decisión dejó sin validez diversas normas locales que concedían atribuciones a las autoridades estatales en estos asuntos, de acuerdo con un comunicado de la Corte. El criterio se estableció al resolver las controversias constitucionales 254, 193, 194 y 205 durante una sesión del Pleno celebrada en ese entonces.

En el caso de Veracruz, los ministros mantuvieron vigente el artículo séptimo transitorio de la Ley 250 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este apartado establece que los expedientes y archivos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales deben transferirse a la Contraloría General del Estado en un plazo de 20 días hábiles.

Respecto a Yucatán, la resolución invalidó el artículo 75 Nonies de la Constitución estatal, distintas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, además de algunos apartados del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

En Zacatecas, la Suprema Corte anuló el octavo párrafo del artículo 28 y la fracción XV del artículo 38 de la Constitución local. También dejó sin efectos varios fragmentos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Federación mantiene la facultad de regular el acceso a la información de partidos políticos y sindicatos

La SCJN argumentó que los artículos 6, apartado A; 73, fracción XXIX-S; y 116, fracción VIII, de la Constitución establecen que el Congreso de la Unión es la autoridad facultada para legislar en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales de partidos políticos y organizaciones sindicales.

Para sustentar su determinación, el tribunal también tomó en cuenta las leyes generales de transparencia y protección de datos personales, publicadas el 20 de marzo de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. Estas disposiciones forman parte del marco jurídico que concentra dichas competencias en el ámbito federal.

En lo que respecta a los partidos políticos, el artículo 41, fracción I, constitucional establece que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales relacionados con estas organizaciones. Esta responsabilidad comprende tanto a los partidos nacionales como a los de carácter local.

SCJN determina que los órganos de transparencia no subordinan a los municipios de Chihuahua y Colima

El pasado 8 de junio, la Suprema Corte declaró constitucional el artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al considerar que las definiciones sobre las autoridades garantes no vulneran la autonomía de los municipios de Chihuahua y Colima.

La disposición forma parte del nuevo esquema derivado de la reforma constitucional de diciembre de 2024, que estableció la concentración de las funciones de revisión en órganos especializados de control interno, con el propósito de evitar duplicidades.

Según el máximo tribunal, la participación técnica y posterior de estas instancias no representa la creación de una autoridad intermedia ni supone una relación de subordinación política respecto de los ayuntamientos.

El Pleno señaló que los municipios conservan la facultad de responder y resolver las solicitudes de acceso a la información en su calidad de sujetos obligados . En tanto, los órganos garantes tienen la responsabilidad de revisar esas decisiones para asegurar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.

Este criterio se estableció al resolver las controversias constitucionales 159 y 167 de 2025, promovidas por los municipios de Chihuahua, en el estado del mismo nombre, y Colima, en contra de disposiciones legales que consideraban contrarias a su autonomía.