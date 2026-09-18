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Es un hecho, sí, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados, FOVISSSTE y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, INFONAVIT se unieron para crear Créditos Unidos, una alianza entre ambos organismos del Estados de México que le permitirá a los mexicanos suman sus capacidades de financiamiento y de pago para adquirir una vivienda nueva o usada.
El comunicado oficial del Gobierno de México en conjunto con ambos institutos abrió dos opciones de unión de financiamientos:
- Crédito FOVISSSTE-INFONAVIT Individual: Si cotizas simultáneamente en FOVISSSTE e INFONAVIT.
- Crédito Conyugal FOVISSSTE-INFONAVIT: Si estás casado y uno de los cónyuges cotiza en FOVISSSTE y el otro en INFONAVIT.
Beneficios de los Crédito Unidos FOVISSSTE-INFONAVIT
El crédito con esta modalidad para adquirir casa propia puede solicitarse con un tiempo de pago de hasta 30 años de plazo.
Uso de la Subcuenta de Vivienda (100%) y aportaciones patronales: Tu saldo acumulado se liquida como pago inicial y las aportaciones bimestrales subsecuentes del 5% amortizan el saldo del crédito.
Subsidio del 50% en gastos notariales: FOVISSSTE cubre la mitad de los costos de escrituración (contrato de mutuo) e inscripción en el Registro Público.
Tasa de interés preferencial (4% a 6%): Tasa de interés anual fija significativamente menor a la del mercado bancario tradicional.
Pagos anticipados sin penalización: Libertad de realizar abonos a capital o liquidar el crédito antes de tiempo sin cargos adicionales.
Denominación en UMA (Unidad de Medida y Actualización): El crédito se determina en UMAs, actualizándose conforme al valor de esta unidad.
Pago vía nómina (30% del sueldo básico): Retención automática del 30% del sueldo base; si no cubre el pago regular, se liquida la diferencia por medios autorizados.
Monto máximo que presta Crédito FOVISSSTE-INFONAVIT
El Gobierno de México remarca que el crédito producto de Crédito FOVISSSTE-INFONAVIT ofrece “hasta $1,533,474.60 MXN (430 UMA) más el saldo de la Subcuenta de vivienda”.
Con el crédito se incluyen otros beneficios relacionados a las protecciones, seguros y coberturas.
- Autoseguro por defunción o por incapacidad total o permanente
- Seguro de daños para proteger tu vivienda ante eventualidades
- Seguro de calidad aplicable a vivienda nueva
- Prórroga de hasta 12 meses en caso de desempleo
Condiciones de los trabajadores para acceder al Crédito FOVISSSTE-INFONAVIT
Antes de solicitar el Crédito FOVISSSTE-INFONAVIT, hay que tener en cuenta los siguientes requisitos obligatorios.
- Ser trabajador en activo, cotizando en FOVISSSTE e Infonavit
- Contar con al menos 18 meses de aportaciones en la Subcuenta de Vivienda
- Ejercer por primera vez un crédito del FOVISSSTE
- No estar en proceso de dictamen de pensión temporal o definitiva por invalidez o incapacidad total, parcial o temporal o de retiro voluntario, conforme a la Ley
- Presentar el último recibo de nómina
- Contar con la precalificación que otorga el Infonavit
- Realizar la solicitud del crédito Infonavit, conforme a sus políticas
El crédito también se puede solicitar sin sorteo ni convocatoria, para lograrlo, el interesado deberá seguir estos cuatro pasos: ir a SOFOM o entidad financiera para registrar el pedido, con la solicitud en preclasificación realizar la solicitud ante Infonavit, luego debe entregar el expediente ante una entidad financiera autorizada y finalmente elegir la notaría y firma de escritura.