Es un hecho, sí, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados, FOVISSSTE y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, INFONAVIT se unieron para crear Créditos Unidos, una alianza entre ambos organismos del Estados de México que le permitirá a los mexicanos suman sus capacidades de financiamiento y de pago para adquirir una vivienda nueva o usada.

El comunicado oficial del Gobierno de México en conjunto con ambos institutos abrió dos opciones de unión de financiamientos:

Crédito FOVISSSTE-INFONAVIT Individual: Si cotizas simultáneamente en FOVISSSTE e INFONAVIT. Crédito Conyugal FOVISSSTE-INFONAVIT: Si estás casado y uno de los cónyuges cotiza en FOVISSSTE y el otro en INFONAVIT.

FOVISSSTE

Beneficios de los Crédito Unidos FOVISSSTE-INFONAVIT

El crédito con esta modalidad para adquirir casa propia puede solicitarse con un tiempo de pago de hasta 30 años de plazo.

Uso de la Subcuenta de Vivienda (100%) y aportaciones patronales: Tu saldo acumulado se liquida como pago inicial y las aportaciones bimestrales subsecuentes del 5% amortizan el saldo del crédito.

Subsidio del 50% en gastos notariales: FOVISSSTE cubre la mitad de los costos de escrituración (contrato de mutuo) e inscripción en el Registro Público.

Tasa de interés preferencial (4% a 6%): Tasa de interés anual fija significativamente menor a la del mercado bancario tradicional.

Pagos anticipados sin penalización: Libertad de realizar abonos a capital o liquidar el crédito antes de tiempo sin cargos adicionales.

Denominación en UMA (Unidad de Medida y Actualización): El crédito se determina en UMAs, actualizándose conforme al valor de esta unidad.

Pago vía nómina (30% del sueldo básico): Retención automática del 30% del sueldo base; si no cubre el pago regular, se liquida la diferencia por medios autorizados.

Solo tuvo que cumplir tres condiciones para solicitar la vivienda. Captura pantalla video Infonavit.

Monto máximo que presta Crédito FOVISSSTE-INFONAVIT

El Gobierno de México remarca que el crédito producto de Crédito FOVISSSTE-INFONAVIT ofrece “hasta $1,533,474.60 MXN (430 UMA) más el saldo de la Subcuenta de vivienda”.

Con el crédito se incluyen otros beneficios relacionados a las protecciones, seguros y coberturas.

Autoseguro por defunción o por incapacidad total o permanente Seguro de daños para proteger tu vivienda ante eventualidades Seguro de calidad aplicable a vivienda nueva Prórroga de hasta 12 meses en caso de desempleo

Progama de vivienda social del Gobierno de México. FOVISSSTE

Condiciones de los trabajadores para acceder al Crédito FOVISSSTE-INFONAVIT

Antes de solicitar el Crédito FOVISSSTE-INFONAVIT, hay que tener en cuenta los siguientes requisitos obligatorios.

Ser trabajador en activo, cotizando en FOVISSSTE e Infonavit

Contar con al menos 18 meses de aportaciones en la Subcuenta de Vivienda

Ejercer por primera vez un crédito del FOVISSSTE

No estar en proceso de dictamen de pensión temporal o definitiva por invalidez o incapacidad total, parcial o temporal o de retiro voluntario, conforme a la Ley

Presentar el último recibo de nómina

Contar con la precalificación que otorga el Infonavit

Realizar la solicitud del crédito Infonavit, conforme a sus políticas

El crédito también se puede solicitar sin sorteo ni convocatoria, para lograrlo, el interesado deberá seguir estos cuatro pasos: ir a SOFOM o entidad financiera para registrar el pedido, con la solicitud en preclasificación realizar la solicitud ante Infonavit, luego debe entregar el expediente ante una entidad financiera autorizada y finalmente elegir la notaría y firma de escritura.