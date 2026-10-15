Claudia Sheinbaum recorre hospitales y centros de salud para detectar qué medicamentos hacen falta.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen demandas “legítimas” relacionadas con el desabasto de medicamentos, la contratación de personal y las condiciones laborales. Además, reconoció cada uno de estos problemas y aseguró que el Gobierno trabaja para resolverlos.

Recientemente, la mandataria explicó que sostuvo una reunión con Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, para revisar las cuestiones planteadas por los profesionales del instituto, quienes durante los últimos días se manifestaron en distintos puntos del país.

Sheinbaum aseguró que los distintos problemas planteados por los trabajadores serán atendidos y adelantó que Zoé Robledo ofrecería información sobre las medidas que se implementarán para resolverlos. Fuente: EFE José Méndez

Sheinbaum relató que durante su visita al Estado de México también tuvo contacto con personal médico del IMSS en Ecatepec, quienes le expresaron sus preocupaciones por la falta de medicamentos.

“Hay demandas que son legítimas y que hay que atender” , señaló la presidenta al referirse a los reclamos del personal del Seguro Social.

Los dichos de Claudia Sheinbaum sobre los médicos del IMSS

Entre los pendientes que mencionó Sheinbaum se encuentra la situación de algunos médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud que fueron contratados durante la pandemia de Covid-19 y que todavía no cuentan con todas sus prestaciones laborales.

La presidenta explicó que este proceso de regularización se atendió de manera gradual, aunque reconoció que todavía existen trabajadores que requieren ser incorporados bajo mejores condiciones laborales.

“Todavía quedan algunos médicos, enfermeras, personal de salud, que hay que darles todas las condiciones” , afirmó.

Respecto al desabasto de medicamentos, el Gobierno señaló que existen problemas relacionados tanto con algunos proveedores como con la distribución de los insumos dentro del propio instituto.

La presidenta indicó que Zoé Robledo ya está tomando medidas para atender estas deficiencias y mejorar la distribución de medicamentos en las unidades médicas.

También marcó una diferencia entre los problemas de abasto en el IMSS y la disponibilidad de medicamentos en farmacias privadas.

Llas farmacias privadas pueden adquirir y distribuir medicamentos siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes de COFEPRIS, por lo que, dijo, esta situación es distinta a los problemas que puedan presentarse en hospitales y centros de salud del instituto.

¿Qué pasa con el aumento salarial?

Otro de los temas planteados por los trabajadores es el incremento salarial. La mandataria señaló que el aumento será del 5,1% para este sector, al considerarse los distintos componentes del ingreso.

Posteriormente, el IMSS informó que el incremento aprobado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) es de 6.8% global, integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones.

Sheinbaum supervisa hospitales y centros de salud

Además de atender los reclamos del personal del IMSS, la presidenta hizo recorridos por hospitales y centros de salud del IMSS-Bienestar en distintas entidades del país para revisar las condiciones en las que operan las unidades.

Sheinbaum explicó que estas visitas buscan cumplir con lo siguiente:

Dar seguimiento a instrucciones previas Detectar deficiencias Conocer de primera mano cómo funcionan los servicios de salud tras el proceso de federalización

Durante los recorridos, se reúne primero con los directores de los hospitales para conocer:

Avances

Necesidades pendientes

Problemas que enfrentan las unidades

“Me reúno con los directores de los hospitales en una reunión franca y abierta” , explicó Sheinbaum, quien señaló que en estos encuentros también se revisan los aspectos que mejoraron con el IMSS-Bienestar y aquellos que todavía requieren atención.

Las visitas se realizan sin grandes despliegues de funcionarios y con grupos reducidos, con el objetivo de observar las condiciones de los hospitales y centros de salud de manera directa.

En estas revisiones también se verifica el funcionamiento de las Rutas de la Salud y la disponibilidad de medicamentos. La presidenta ha explicado que las visitas permiten identificar qué insumos hacen falta y tomar medidas para mejorar su distribución.