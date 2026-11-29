Una lavadora con prendas negras y café, dos de los trucos caseros que suelen recomendarse para intentar conservar el color de la ropa oscura.

El café y el vinagre aparecen entre los trucos caseros para lavar ropa negra y mantenerla con un color intenso. No tienen la misma función y ninguno sustituye a un tinte textil cuando una prenda ya perdió parte de su color.

El café puede dar un efecto parecido al de un tinte, pero irregular y sin frenar necesariamente la pérdida de color. El vinagre ayuda a fijar el color, pero tampoco devuelve el pigmento que ya desapareció.

Qué pasa si se añade café a la ropa negra

El truco consiste en sumar varias tazas de café preparado al aclarado, porque la bebida tiene pigmentos capaces de teñir algunos tejidos. Laura Goodman, científica de Procter & Gamble, explicó que puede producir cierto efecto de tinte, pero no necesariamente evitar que la ropa se decolore. En lavadoras de bajo consumo de agua, el resultado puede ser irregular y dejar zonas manchadas.

Bosch lo considera un mito: reconoce que el café tiñe, pero señala que no devuelve el color original de una prenda desgastada.

El café y el vinagre aparecen entre los trucos caseros para lavar ropa negra y mantenerla con un color intenso. No tienen la misma función y ninguno sustituye a un tinte textil cuando una prenda ya perdió parte de su color. Shutterstock

Y qué ocurre con el vinagre

El vinagre blanco ayuda a fijar el color y a reducir el desteñido de la ropa, y Maytag señala que probablemente no dañará las prendas de color. También circula el truco de remojar la ropa en vinagre antes de lavarla. Eso sí, no recupera el pigmento perdido.

La precaución está en la lavadora. Maytag aclara que no debe echarse directamente en el aparato, y Whirlpool advierte de que su acidez puede dañar con el tiempo las juntas y mangueras de goma. Bosch tampoco lo recomienda para limpiar ni descalcificar, porque puede degradar las piezas de goma. Lo más seguro es seguir las instrucciones del fabricante.

Cómo evitar que la ropa negra se vuelva gris

Lo más fiable es reducir el desgaste en cada lavado. Whirlpool recomienda lavar las prendas del revés, con agua fría y en un ciclo delicado, y Bosch aconseja un detergente suave para telas negras.

Si el negro ya se perdió, el café puede oscurecer ligeramente algunas fibras, pero sin garantía de recuperar el tono original. Una científica textil citada por The Irish Times indica que las prendas negras desteñidas pueden volver a teñirse en casa con un tinte textil.