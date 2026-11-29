En esta noticia Detalles sobre el diálogo político entre México y Canadá

La subsecretaria para América del Norte de la Cancillería mexicana, Cristina Planter Riebeling, realizó una visita de trabajo a Ottawa y Toronto, Canadá, con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos derivados del encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro Mark Carney, en el marco de APEC 2026.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México informó que la visita, que ocurrió el 26 y 27 de noviembre, se dio en el marco de la reunión anual de la Asociación Estratégica Integral México-Canadá, ambos países “fortalecieron su diálogo político”.

La La Asociación Estratégica Integral Canadá-México es el marco bilateral de alto nivel que elevó y renovó la antigua Alianza Canadá-México en septiembre de 2025. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En la nota, la SRE detalló que en Ottawa, la subsecretaria Planter copresidió la sesión de apertura de dicha reunión anual junto con el viceministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Arun Thangaraj, en la que destacaron la importancia del mecanismo bilateral para fortalecer la cooperación institucional y definir nuevas prioridades para estrechar la relación bilateral.

Ademas, se hizo un llamado a los Grupos de Trabajo participantes para enfocar sus actividades en los cuatro pilares del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028:

Prosperidad

Movilidad, inclusión y bienestar

Seguridad

Medio ambiente y sustentabilidad

Detalles sobre el diálogo político entre México y Canadá

La SRE precisó que Planter sostuvo reuniones con el viceministro Thangaraj; la viceministra de Seguridad Pública, Tricia Geddes; la secretaria parlamentaria del primer ministro, Rachel Bendayan; el secretario parlamentario de la ministra de Asuntos Exteriores, Rob Oliphant, e integrantes del Parlamento canadiense, para impulsar la interlocución política entre México y Canadá.

También mantuvo encuentros con integrantes de la Cámara de Comercio de Canadá y representantes del sector académico, de investigación e innovación, con el objetivo de impulsar el comercio, la inversión, la cooperación tecnológica y el intercambio entre estudiantes de ambos países.

Mientras que en Toronto, Planter se reunió con integrantes del Consejo Canadiense para las Américas y representantes de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto, para profundizar los vínculos económicos, y académicos.

En tanto, en el Consulado General de México en Toronto, sostuvo un encuentro con mujeres emprendedoras, en el que reconoció sus contribuciones al fortalecimiento de los vínculos entre ambas sociedades y al dinamismo de la comunidad mexicana en Canadá.

Fuente: EFE