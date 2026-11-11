¿Temes perder los ahorros de tu Subcuenta de Vivienda si nunca los reclamaste? La ley protege tus recursos y establece que son imprescriptibles.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) permite recuperar el dinero acumulado en la Subcuenta de Vivienda cuando se cumplen determinados requisitos. Este ahorro se integra con las aportaciones patronales realizadas durante la vida laboral y puede permanecer sin utilizarse si el trabajador nunca solicitó un crédito hipotecario.

Vale destacar que no reclamarlo durante años no significa perderlo, dado que la ley protege el derecho a solicitar su devolución. El organismo también explica qué sucede cuando los recursos pasan al Fondo de Pensiones para el Bienestar y cómo retirarlo.

¿Se pierde el ahorro acumulado en Infonavit si nunca se reclama?

El artículo 37 de la Ley del Infonavit establece que el derecho de los trabajadores y sus beneficiarios a recibir los recursos de la Subcuenta de Vivienda es “imprescriptible”. Esto significa que no existe una fecha límite para reclamar el dinero acumulado.

Sin embargo, hay una situación que deben conocer los trabajadores: cuando una persona cumple 70 años, no tiene una relación laboral vigente y no ha cotizado al IMSS durante al menos un año, sus ahorros pueden transferirse al Fondo de Pensiones para el Bienesta r.

El Infonavit aclara que esta transferencia no significa que el dinero se pierda. El titular o sus beneficiarios pueden solicitarlo posteriormente, junto con los rendimientos generados.

Consulta el saldo de tu Subcuenta de Vivienda en línea y conoce los requisitos y regímenes de pensión necesarios para solicitar tu devolución. Shutterstock

¿Quiénes pueden retirar el dinero acumulado en Infonavit?

Para solicitar la devolución del ahorro, el requisito general es contar con una resolución de pensión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta puede corresponder a una pensión por:

Vejez

Cesantía en edad avanzada

Invalidez

Incapacidad total o parcial igual o superior al 50%.

También pueden reclamar los recursos los beneficiarios de un trabajador fallecido, siempre que acrediten legalmente su derecho.

De acuerdo con el Infonavit, el procedimiento depende del régimen de pensión que corresponda al trabajador: Ley 73 o Ley 97.

¿Qué diferencias existen entre la Ley 73 y la Ley 97?

Los pensionados bajo la Ley 73 pueden recibir sus recursos en una sola exhibición y solicitar la devolución directamente en el Infonavit o mediante su Afore.

En cambio, quienes se pensionan bajo la Ley 97 deben solicitar a su Afore que los recursos de las subcuentas de Vivienda 1992 y 1997 se integren al saldo utilizado para determinar su pensión. Si tienen dinero en el Fondo de Ahorro 1972-1992 o en Solo Infonavit, deben solicitarlo directamente al Instituto.

El régimen se determina según la fecha en que comenzó la cotización ante el IMSS. Quienes empezaron antes del 1 de julio de 1997 pueden tener derecho a elegir entre ambos sistemas, si cumplen las condiciones correspondientes.

¿Cómo consultar cuánto dinero tienes ahorrado en Infonavit?

Los trabajadores pueden revisar el saldo de su Subcuenta de Vivienda mediante los siguientes canales oficiales:

Mi Cuenta Infonavit : ingresar a https://micuenta.infonavit.org.mx/

Aplicación móvil Infonavi t: consultar el apartado de ahorro y movimientos

Kioscos de autoservicio : revisar los recursos disponibles

Estado de cuenta de la Afore: consultar las aportaciones destinadas a vivienda.

El Instituto también permite verificar si el dinero fue transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

¿Cómo retirar el ahorro de Infonavit?

Para iniciar el trámite, los pensionados deben contar con los siguientes documentos:

Resolución de pensión del IMSS

Identificación oficial vigente

Número de Seguridad Social (NSS)

RFC y CURP

Estado de cuenta bancario a nombre del solicitante, con CLABE y vigencia no mayor a dos meses

Registro en una Afore.

Además, no deben tener un crédito vigente con el Infonavit.

El trámite puede realizarse presencialmente o mediante Mi Cuenta Infonavit. Mientras que para la solicitud por internet se necesita una e.firma vigente del SAT.

Si el ahorro ya fue transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar, el titular puede acudir a un Centro de Atención a Pensionados y Devoluciones (CAPDE), sin necesidad de cita.

El Infonavit informa que, una vez solicitada la devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda, dispone de hasta 10 días hábiles para depositar el dinero en la cuenta bancaria proporcionada.